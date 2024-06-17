Звезда «Гарри Поттера» посетил премию вместе с возлюбленной

Актер Дэниэл Рэдклифф, исполнивший главную роль в киносерии «Гарри Поттер», вышел в свет со своей возлюбленной Эрин Дарк. Фотографии опубликованы на сайте People.

34-летний Дэниэл Рэдклифф и 39-летняя Эрин Дарк посетили 77-ю церемонию вручения премии «Тони», которая прошла 16 июня в Нью-Йорке. На красной дорожке актер появился в рубашке, фиолетовом брючном костюме и черных туфлях.

Завершением образа стала лиловая бабочка. Эрин Дарк позировала перед фотографами в макси-платье, украшенном пайетками. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — укладку.

В конце апреля прошлого года журналисты сообщили, что Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Звезду «Гарри Поттера» засняли во время прогулки с новорожденным малышом и актрисой Эрин Дарк.