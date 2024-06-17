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17 июня 2024, новость

Звезда «Гарри Поттера» посетил премию вместе с возлюбленной

Дэниэл Рэдклифф и Эрин Дарк позировали на красной дорожке церемонии вручения премии «Тони»

Актер Дэниэл Рэдклифф, исполнивший главную роль в киносерии «Гарри Поттер», вышел в свет со своей возлюбленной Эрин Дарк. Фотографии опубликованы на сайте People.

34-летний Дэниэл Рэдклифф и 39-летняя Эрин Дарк посетили 77-ю церемонию вручения премии «Тони», которая прошла 16 июня в Нью-Йорке. На красной дорожке актер появился в рубашке, фиолетовом брючном костюме и черных туфлях.

Завершением образа стала лиловая бабочка. Эрин Дарк позировала перед фотографами в макси-платье, украшенном пайетками. Визажисты сделали ей макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — укладку.

На мероприятии также присутствовали Анджелина Джоли с дочерью Вивьен, Эль Фаннинг, Рэйчел МакАдамс и другие знаменитости.

В конце апреля прошлого года журналисты сообщили, что Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Звезду «Гарри Поттера» засняли во время прогулки с новорожденным малышом и актрисой Эрин Дарк.

Ранее Рэдклифф в интервью Entertainment Tonight поделился впечатлениями от отцовства. Актер также рассказал, что его возлюбленная родила сына.

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