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17 июня 2024, новость

Асмус улетела с дочерью от Харламова в отпуск

Актриса сообщила, что они с 10-летней Анастасией отправились на Бали
Кристина Асмус с дочерью (фото: соцсети)
Кристина Асмус с дочерью (фото: соцсети)

Звезда «Интернов» Кристина Асмус улетела из России с дочерью от шоумена Гарика Харламова. Актриса рассказала об этом в личном блоге и призналась, что они находятся на Бали.

«Это было долго, но мы на базе», — отметила артистка.

Асмус рассталась с Харламовым в 2020 году. Шоумен признавался подписчикам, что хотел растить Анастасию в полной семье, чтобы девочка не повторила его опыт, и несколько лет это удерживало юмориста от развода, но потом супруги поняли, что им лучше разойтись. Однако артисты не только не прекратили общение, но продолжили жить в одном доме, и только в апреле 2023 года Асмус сообщила о переезде.

После развода актриса начала встречаться с коллегой Романом Евдокимовым, а шоумен — с артисткой Екатериной Ковальчук, которая на 12 лет его моложе. 6 июня 2024 года стало известно о свадьбе юмориста, на которую были приглашены только самые близкие друзья и родственники пары.

Ранее Асмус высмеяла новый брак Харламова.

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