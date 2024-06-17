11-летняя дочь Снаткиной рассказала, на что потратит свой первый гонорар

Анна Снаткина и Виктор Васильев с дочерью Вероникой | Источник: Алексей Молчановский

Вероника Васильева, дочь Анны Снаткиной, рассказала, куда хочет потратить свой первый гонорар, который она получила после съемок в фильме «Каждый мечтает о собаке».

«Моя мечта — еще раз съездить в Дубай и закупиться», — рассказала 11-летняя актриса в шоу «Ты не поверишь!».

Виктор Васильев, отец девочки, признался, что он вместе с женой находился рядом с дочерью во время съемок.

«Мы с Аней помним каждый взгляд ее, когда она была на съемочной площадке, и мы помогали, потому что это был первый раз». По словам родителя, они с женой старались оградить дочь от кинематографа. «Это (съемки — ред.) произошло случайно, мы не хотели и не стремимся... Мы оберегаем, даже были какие-то фильмы, когда мы ей не сказали (о кастинге — ред.)», — отметил актер.

В центре сюжета фильма «Каждый мечтает о собаке» — двенадцатилетний школьник Юрка (Борис Дейков), который тяжело переживает потерю отца. Он необщительный парень и не особо ладит с одноклассниками. Все меняется, когда в класс приходят брат и сестра — Иван Кулаков (Макар Фомин) и Тошка Кулакова (Вероника Васильева), дети знаменитого летчика. В их лице Юрка обретает настоящую дружбу и первую влюбленность.