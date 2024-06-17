Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
17 июня 2024, новость

Лянка Грыу рассказала о трудностях эмиграции

Актриса призналась, что в первое время чувствовала себя беспомощной в Америке
Лянка Грыу
Лянка Грыу | Источник: Алексей Молчановский

Лянка Грыу вспомнила, как в 2014 году спонтанно решила переехать с семьей в Америку. Тогда после участия в шоу «Ледниковый период» она сначала уехала отдыхать в Мексику, а потом оказалась в зимнем Нью-Йорке. Решение остаться за границей было принято из-за сына, у которого диагностировали аутизм.

Звезда сериала «Тест на беременность» призналась, что в тот момент ей было нелегко, ведь ей пришлось отказаться от работы во многих проектах, которые у нее тогда были.

«Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты», — цитирует актрису издание «ОК!».

Рядом с Грыу были родные люди, но в первое время жить за границей было очень сложно. По признанию звезды, эмиграция — это рождение чего-то нового и очень сложный процесс.

«Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому у тебя ребенок с диагнозом “аутизм”, и никто не знает, что с ним будет», — объяснила Грыу.

Со временем она привыкла к новой жизни и выучила язык. По признанию артистки, она занималась пять дней в неделю по три часа. Несмотря на то, что это было непросто, Грыу это удалось, и теперь актриса очень гордится собой.

В 2018 году актриса переехала в Лос-Анджелес и начала там строить актерскую карьеру. Сегодня она живет и работает на две страны. Лянка Грыу не только снимается в кино, но и проводит по всему миру психологические тренинги.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

99 р.
Тест на беременность
Лянка Грыу
Виктория Тарасова
Звезда «Глухаря» возмутилась поведением Хаматовой
Ледниковый период
Ледниковый период
Яна Троянова в фильме «Как Надя пошла за водкой»
В Госдуме призвали запретить въезд в Россию актрисе Трояновой
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Панин назвал условие возвращения в Россию
Сергей Никоненко
Никоненко высказался о поведении покинувшей Россию Хаматовой
Алексей Панин
Алексея Панина включили в список экстремистов и террористов
Юрий Чернов
Юрий Чернов сравнил уехавших из России артистов с кактусами и лианами
Александра Флоринская
Актриса из «Бригады» объяснила отказ жить в США
Евгений Чебатков
Звезда «Майора Грома» рассказал, где бы хотел жить за границей
Артур Смольянинов
СМИ: зрители уходили с концерта Смольянинова в Риге
Алексей Панин
Панин вышел на сцену в Лос-Анджелесе и поцеловал Вайкуле
Ольга Красько
Звезда «Турецкого гамбита» высказалась о поведении Акунина
Чулпан Хаматова
Стало известно о карьере Чулпан Хаматовой за рубежом
Филипп Янковский с семьей (фото: соцсети)
Филипп Янковский показал фото воссоединившейся в Грузии семьи
Виктория Мирошниченко, Андрей Бурковский, Илья Стюарт и Дмитрий Рассам
От Бурковского до Собчак: звезды поддержали новый фильм Серебренникова в Каннах
Анатолий Белый
Режиссер Давлетьяров резко высказался об уехавшем из России Белом
Дмитрий Назаров
Уехавший из России Назаров напугал поклонников внешним видом
Ингеборга Дапкунайте
Уехавшая из России Дапкунайте задолжала налоговой более 500 тыс. рублей
Кантемир Балагов
Уехавший из России Балагов снимет фильм на английском языке
Кирилл Сафонов с дочерью (фото: соцсети)
Покинувший Россию Кирилл Сафонов встретился с дочерью
Дмитрий Назаров
Актер «9 роты» высказался об уехавшем из России Назарове
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский высказался об уехавших из России артистах
Мария Машкова
Уехавшая в США дочь Машкова сделала заявление об отце
Семен Трескунов
Уехавший из России Трескунов заявил, что гордится Буруновым
Сергей Никитин
Барды Никитины ответили на обвинения в финансировании ВСУ
Мастер и Маргарита
Уехавшие из России актеры не получат гонорары за «Мастера и Маргариту»
Сергей Никитин
Юнна Мориц захотела запретить Никитиным петь песни на свои стихи
Павел Деревянко
Павел Деревянко заступился за уехавших из России артистов
Ингеборга Дапкунайте
Ингеборга Дапкунайте лишится последнего бизнеса в России
Иван Ургант
Минкульт попросили запретить новый фильм с Ургантом
Во сне ты горько плакал
Поплавская возмутилась возвращением Урганта в кино
Александр Молочников
Экс-супруг Екатерины Варнавы задолжал почти полмиллиона рублей
Валентина Талызина с Лией Ахеджаковой в фильме «Ирония судьбы»
Звезда «Иронии судьбы» резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом
Дмитрий Назаров и Ольга Васильева-Назарова
Покинувший Россию актер Назаров признался в тоске по родине
Алексей Панин в фильме «Жмурки»
Суд оставил без изменений заочный арест Алексея Панина
Семен Трескунов
Звезда «Ивановых-Ивановых» не может найти работу после эмиграции
Чулпан Хаматова
Хаматова считает, что Козловский пострадал из-за нее
Чулпан Хаматова
«Будешь работать и таксистом»: Хаматова рассказала о переезде из России
Артур Смольянинов
Актер «Современника» обвинил Смольянинова в корысти
Василий Ливанов
Василий Ливанов высказался о Чулпан Хаматовой
Никита Высоцкий
Сын Высоцкого объяснил, почему бард не уехал бы из России
Анатолий Белый
Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле
Яна Троянова
Яна Троянова хочет оспорить статус иностранного агента
Дмитрий Назаров
Спектакль звезды «Кухни» Назарова отменили в Дубае
Людмила Улицкая
«Современник» отменил показы спектакля по пьесе Людмилы Улицкой
Алексей Панин
Алексей Панин рассказал о пробах в голливудский фильм
Милош Бикович
В МИД Сербии ответили на претензии Украины в адрес Биковича
Леонид Ярмольник
Ярмольник назвал причину отъезда артистов после начала СВО
Семен Трескунов
Переехавший в Испанию Трескунов пожаловался на отсутствие работы
Данила Козловский
Данила Козловский выступит в Лондоне вместе с Чулпан Хаматовой
Анатолий Белый
Анатолий Белый высказался о своем отношении к Хабенскому
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Ханна. В игре»
Ханна. В игре
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Собиратель душ»
Собиратель душ
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Убойный отпуск»
Убойный отпуск
Трейлер
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Зачинщики
Трейлер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь