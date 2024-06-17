Лянка Грыу рассказала о трудностях эмиграции

Лянка Грыу | Источник: Алексей Молчановский

Лянка Грыу вспомнила, как в 2014 году спонтанно решила переехать с семьей в Америку. Тогда после участия в шоу «Ледниковый период» она сначала уехала отдыхать в Мексику, а потом оказалась в зимнем Нью-Йорке. Решение остаться за границей было принято из-за сына, у которого диагностировали аутизм.

Звезда сериала «Тест на беременность» призналась, что в тот момент ей было нелегко, ведь ей пришлось отказаться от работы во многих проектах, которые у нее тогда были.

«Я отрезала абсолютно свое прошлое на тот момент, никому не сказала, почему уехала. Никто не знал. У меня уже был полностью расписан гастрольный график, утверждение в проекты», — цитирует актрису издание «ОК!».

Рядом с Грыу были родные люди, но в первое время жить за границей было очень сложно. По признанию звезды, эмиграция — это рождение чего-то нового и очень сложный процесс.

«Когда ты едешь в эмиграцию, когда полностью вброшен в новую реальность, ты полностью беспомощен, хотя буквально вчера, казалось, был на вершине. Плюс к этому у тебя ребенок с диагнозом “аутизм”, и никто не знает, что с ним будет», — объяснила Грыу.

Со временем она привыкла к новой жизни и выучила язык. По признанию артистки, она занималась пять дней в неделю по три часа. Несмотря на то, что это было непросто, Грыу это удалось, и теперь актриса очень гордится собой.