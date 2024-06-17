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17 июня 2024, новость

Режиссеры «Бумера» и «Холопа» вошли в жюри фестиваля «Пилот»

Клим Шипенко и Петр Буслов будут оценивать новые российские сериалы вместе с другими известными режиссерами
Петр Буслов и Клим Шипенко
Петр Буслов и Клим Шипенко

VI Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав профессионального жюри. В него вошли ведущие российские режиссеры Клим Шипенко, Юрий Быков, Петр Буслов и Владимир Котт.

Кинематографисты будут оценивать проекты, представленные в конкурсной программе, и распределять призы в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший актерский ансамбль».

Также на фестивале вручается приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» — лауреат определяется путем зрительского голосования на показах.

Фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет в городе Иваново 20—23 июня. В этом году в основную программу вошло 15 проектов, среди которых сериалы «Чистые», «Эль Русо», «Она такая классная», «Убойный отпуск» и другие. Кроме того, зрителей ждут премьеры в рамках внеконкурсной программы и две новые секции — «“Пилот” в каникулы» с сериалами для всей семьи и «Пилот. Документальный сериал о важном» с неигровыми проектами.

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