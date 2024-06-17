Режиссеры «Бумера» и «Холопа» вошли в жюри фестиваля «Пилот»

VI Фестиваль сериалов «Пилот» объявил состав профессионального жюри. В него вошли ведущие российские режиссеры Клим Шипенко, Юрий Быков, Петр Буслов и Владимир Котт.
Кинематографисты будут оценивать проекты, представленные в конкурсной программе, и распределять призы в номинациях «Лучший пилот сериала», «Лучший сценарий», «Лучший режиссер», «Лучший актер», «Лучшая актриса» и «Лучший актерский ансамбль».
Также на фестивале вручается приз «Лучший пилот сериала. Выбор зрителей» — лауреат определяется путем зрительского голосования на показах.
Фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет в городе Иваново