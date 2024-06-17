Режиссеры «Бумера» и «Холопа» вошли в жюри фестиваля «Пилот»

Фестиваль российских сериалов «Пилот» пройдет в городе Иваново 20—23 июня . В этом году в основную программу вошло 15 проектов, среди которых сериалы «Чистые», «Эль Русо», «Она такая классная», «Убойный отпуск» и другие. Кроме того, зрителей ждут премьеры в рамках внеконкурсной программы и две новые секции — «“Пилот” в каникулы» с сериалами для всей семьи и «Пилот. Документальный сериал о важном» с неигровыми проектами.