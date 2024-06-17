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17 июня 2024, новость

Деми Мур опубликовала фото Брюса Уиллиса с дочерьми

Актриса поздравила бывшего мужа с Днем отца

Голливудская актриса Деми Мур показала в соцсети редкие архивные фотографии своего бывшего мужа Брюса Уиллиса

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Деми Мур публично поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с Международным днем отца. По такому случаю актриса выложила фотографии из семейного архива, на которых был запечатлен артист. На одном из кадров Брюс Уиллис сидит на диване со своей дочерью Скаут. Девушка гладит актера по щеке, а он смотрит на нее. На другом снимке артист лежит рядом с дочерью Эвелин. Они позируют в халатах.

Деми Мур родила трех дочерей от Брюса Уиллиса. Актеры прожили в браке около 13 лет, с 1987 по 2000 год. После развода, в 2009-м, артист женился на модели Эмме Хеминг, которая моложе него на 23 года. Пара воспитывает двух дочерей: Мейбел Рей и Эвелин Пенн.

Ранее 61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тыс. рублей. Актриса посетила премьеру фильма Brats, где исполнила одну из ролей.

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