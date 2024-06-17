Деми Мур опубликовала фото Брюса Уиллиса с дочерьми

Деми Мур публично поздравила бывшего мужа Брюса Уиллиса с Международным днем отца. По такому случаю актриса выложила фотографии из семейного архива, на которых был запечатлен артист. На одном из кадров Брюс Уиллис сидит на диване со своей дочерью Скаут. Девушка гладит актера по щеке, а он смотрит на нее. На другом снимке артист лежит рядом с дочерью Эвелин. Они позируют в халатах.