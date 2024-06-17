Лопез публично обратилась к Аффлеку после слухов о разводе

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк , который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости хотят получить за недвижимость около $65 миллионов.

«Бен отличный парень, но он может быть угрюмым и портить настроение. Весь мир видел это на фото вроде тех, что были сделаны на “Грэмми” в прошлом году, он вообще не улыбался. Он курит без перерыва, сыплет ругательствами и кажется вечно раздраженным. Отличный режиссер и актер, но с ним, знаете ли, не очень весело. Хотя он прекрасный отец», — сообщил источник.