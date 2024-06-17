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17 июня 2024, новость

Лопез публично обратилась к Аффлеку после слухов о разводе

Певица поздравила мужа с Днем отца
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

Певица Дженнифер Лопез  публично обратилась к своему мужу Бену Аффлеку на фоне слухов о возможном разводе. Знаменитость опубликовала Stories в соцсети.

Дженнифер Лопез поздравила Бена Аффлека с Международным днем отца. В честь праздника поп-исполнительница выложила черно-белую фотографию, на которой актер запечатлен в кожаной куртке.

«Наш герой. Счастливого Дня отца!» — подписала кадр артистка.

На прошлой неделе журналисты сообщили, что Дженнифер Лопез  и Бен Аффлек наняли риелтора, чтобы продать свой особняк, который они приобрели за $60 миллионов в прошлом году. Сейчас знаменитости хотят получить за недвижимость около $65 миллионов.

Накануне инсайдер издания Daily Mail рассказал, что Дженнифер Лопез устала спасать отношения с актером.

«Бен отличный парень, но он может быть угрюмым и портить настроение. Весь мир видел это на фото вроде тех, что были сделаны на “Грэмми” в прошлом году, он вообще не улыбался. Он курит без перерыва, сыплет ругательствами и кажется вечно раздраженным. Отличный режиссер и актер, но с ним, знаете ли, не очень весело. Хотя он прекрасный отец», — сообщил источник.

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