У Анастасии Заворотнюк обнаружился долг перед налоговой

Анастасия Заворотнюк в сериале «Каспий 24»

Актриса Анастасия Заворотнюк оставила после себя долг перед Федеральной налоговой службой в 140 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Долг оказался начислен на ИП Заворотнюк, которое было исключено из реестра в сентябре 2023 года. Как индивидуальный предприниматель актриса по документам занималась кинопроизводством.

Счета Заворотнюк были заблокированы 1 июня.

Анастасии Заворотнюк не стало в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. В последние годы звезда сериала «Моя прекрасная няня» боролась с глиобластомой — раком головного мозга. Сообщалось, что ее состояние резко ухудшилось за две недели до смерти. Актриса провела последние годы жизни в Подмосковье.