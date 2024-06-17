Оксана Акиньшина показала своего 11-летнего сына-выпускника

Сын Оксаны Акиньшиной Константин (фото: соцсети)

Актриса Оксана Акиньшина показала своего 11-летнего сына Константина, который окончил начальную школу. Звезда поделилась в соцсетях кадрами, снятыми на выпускном.

Сын знаменитости получает образование в частной Международной школе в Москве, где обучение ведется по британской программе.

У артистки двое детей от кинопродюсера Арчила Геловани: помимо Константина, они воспитывают семилетнюю дочь Эми. В 2018 году Акиньшина публично объявила о разводе с мужем, а через несколько месяцев сообщила, что им удалось преодолеть кризис и сохранить семью, но через год супруги расстались, а сейчас выясняют отношения в суде.

От брака с Дмитрием Литвиновым у актрисы также есть сын, Филиппу 15 лет. Звезда рассказывала, что у подростка проблемы со здоровьем, и он живет с ее матерью в Санкт-Петербурге.

Акиньшина не показывает фото первенца в соцсетях и не делится подробностями его жизни в интервью.

В сентябре 2020 года появились слухи о том, что у знаменитости роман с коллегой Данилой Козловским. Их отношения якобы завязались во время съемок фильма «Чернобыль», в котором актер выступил в качестве режиссера и исполнителя одной из главных ролей.