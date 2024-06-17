Звезда «Золушки» прогулялась по улице в мини-шортах

Американская певица и актриса Камила Кабельо прогулялась по улицам Нью-Йорка в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.
Папарацци сняли 27-летнюю звезду фильма «Золушка» в укороченных серо-голубых шортах и серой кофте с длинным рукавом. Помимо этого, она надела высокие черные сапоги на каблуках, декорированные мехом. Исполнительница распустила длинные волосы оттенка блонд и сделала макияж с акцентом на глаза.
Напомним, Камилла Кабельо исполнила главную роль в современной музыкальной адаптации классической сказки о Золушке. Режиссером картины стала Кэй Кэннон («Идеальный голос»). Премьера фильма состоялась на стриминговом сервисе Amazon Prime Video в 2021 году.