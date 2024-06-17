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17 июня 2024, новостьКрасная дорожка

Анджелина Джоли пришла на премию с дочерью

Актриса появилась на красной дорожке вместе с 15-летней Вивьен

Голливудская актриса Анджелина Джоли вышла в свет вместе с дочерью Вивьен. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

5
фотографий

49-летняя Анджелина Джоли и 15-летняя Вивьен посетили 77-ю церемонию вручения премии «Тони», которая состоялась 16 июня в Нью-Йорке. Для мероприятия актриса выбрала элегантный образ. Знаменитость надела бирюзовое бархатное макси-платье с декольте, которое дополнила накидкой, массивным серебристым браслетом, кольцами и золотыми серьгами. Вивьен предпочла белую рубашку, широкие брюки, жилетку, кеды и бабочку.

У Анджелины Джоли есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Ранее сообщалось, что Вивьен потребовала, чтобы на афише мюзикла «Изгои», над которым она работала вместе с матерью, рядом с ее именем указали только фамилию Джоли.

Вскоре после этого стало известно, что 18-летняя дочь актеров, Шайло, самостоятельно наняла адвоката для того, чтобы подать документы об отказе от фамилии отца. Шайло оплатила его услуги без помощи матери.

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