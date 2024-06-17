Муцениеце восхитила фанатов фото в откровенном образе

Актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе, в котором выступает в театре-кабаре Crave. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.

<div id="vk_post_-122141110_30922"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30922", -122141110, 30922, '-AsTwKvJQw4eUwzqmJgIuMW1eN4'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

35-летняя Агата Муцениеце была запечатлена в черном корсете с золотой вышивкой, который дополнила трусами в тон. Визажисты сделали актрисе яркий макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — укладку.

Поклонники восхитились внешним видом знаменитости.

«Очаровательная», «Нереально красивая и очень женственная. Просто космос», «Какая богиня», «Невероятная Агата», «Шикарная», «Боже, вот это красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.

Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. У бывших супругов есть 11-летний сын Тимофей и 8-летняя дочь Мия. Знаменитости развелись 15 июня 2020-го. Спустя два года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.

Недавно Агата Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный не может с достоинством принять свой проигрыш в суде. Она отметила, что ей от артиста ничего не надо, кроме «честных» алиментов на детей.