Муцениеце восхитила фанатов фото в откровенном образе

Актриса Агата Муцениеце снялась в откровенном образе, в котором выступает в театре-кабаре Crave. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсети.
35-летняя Агата Муцениеце была запечатлена в черном корсете с золотой вышивкой, который дополнила трусами в тон. Визажисты сделали актрисе яркий макияж с черными стрелками и красной помадой, а стилисты по волосам — укладку.
Поклонники восхитились внешним видом знаменитости.
«Очаровательная», «Нереально красивая и очень женственная. Просто космос», «Какая богиня», «Невероятная Агата», «Шикарная», «Боже, вот это красотка», — писали интернет-пользователи в комментариях.
Агата Муцениеце воспитывает двоих детей от актера Павла Прилучного. У бывших супругов есть 11-летний сын Тимофей и 8-летняя дочь Мия. Знаменитости развелись 15 июня 2020-го. Спустя два года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян. 28 апреля 2023 года у влюбленных появился на свет сын. Мальчика назвали Микаэлем.
Недавно Агата Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный не может с достоинством принять свой проигрыш в суде. Она отметила, что ей от артиста ничего не надо, кроме «честных» алиментов на детей.
Напомним, ранее Муцениеце и ее новый возлюбленный Иван Чуйков устроили свидание в Санкт-Петербурге. Телеведущий нежно обнимал актрису, когда они катались на катере по Неве.