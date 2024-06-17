СМИ: Лопез устала спасать брак со «сварливым» Аффлеком

Бен Аффлек и Дженнифер Лопез

Американская певица Дженнифер Лопез отчаялась спасать брак с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на свои источники.

По сведениям газеты, Лопез устала от попыток наладить семейную жизнь и чувствует, что уже сделала все, что было в ее силах. Главной причиной, побудившей звезду уйти, называют вечную ворчливость и угрюмость Аффлека.

«Он курит одну за одной, ругается и выглядит раздраженным большую часть времени. Отличный режиссер и актер, но с ним не сильно повеселишься, понимаете?» — поделился собеседник издания. Источник, однако, добавляет, что актер остается прекрасным отцом.

При этом Лопез, по словам инсайдера, пытается «извлечь максимум пользы» из текущих событий: занимается спортом, проводит время с детьми и строит новые планы на грядущий 2025 год. Одно из таких событий — возобновление тура This Is Me… Live. В 2024-м певица отменила гастроли, чтобы «прийти в себя».

Тем не менее объявлять о расставании пара пока не собирается, убежден инсайдер. «Я думаю, они хотят подождать, пока дети не закончат школу, не разберутся со школьными делами и прочим, прежде чем делать громкое заявление. Они ставят детей на первое место», — поделился собеседник газеты.

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопез спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу. Накануне на сайте продажи недвижимости появились новые снимки общего дома знаменитостей, ради которого они оформили 30-летнюю ипотеку.