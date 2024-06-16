Принц Гарри признался, что смотрел сериал «Корона»

Принц Гарри признался, что смотрел популярную королевскую драму «Корона». Герцог Сассекский сделал это неожиданное заявление в эпизоде ​​шоу Стивена Кольбера «Позднее шоу» в 2023 году во время продвижения своих мемуаров «Запасной».

В Сети завирусился отрывок из интервью. На вопрос ведущего, смотрел ли он когда-нибудь хит Netflix о королевской семье, Гарри ответил: «Да, я действительно смотрел “Корону”. И старые, и более свежие серии».

Затем Кольбер в шутку поинтересовался, приходилось ли принцу когда-нибудь «проверять факты» во время просмотра сериала. Гарри изобразил, будто делает заметки в блокноте, и поднял бровь. Публика засмеялась. Но затем герцог Сассекский принял более серьезный тон, ответив: «Ммм… да, вообще-то да».

Это не первый случай, когда Гарри открыто говорит о сериале. В диалоге с Джеймсом Корденом во время их встречи в 2021 году он прокомментировал: «Это вымысел. Но он во многом основан на правде. Конечно, это не совсем точное представление о том, что это за образ жизни, какое давление приходится испытывать и насколько служение бывает выше семьи».