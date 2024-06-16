Дженнифер Энистон трогательно поздравила Кортни Кокс с 60-летием

Дженнифер выразила свою любовь и благодарность Кортни за ее щедрость. «Сегодня я чествую эту великую, волшебную, мистическую, интересную, увлеченную, невероятно талантливую женщину! Независима самым великолепным образом, заботится обо всех, даже если не знакома», — обратилась к ней Дженнифер.

Актриса отметила лучшие качества Кортни. «Она сделает ремонт в комнате так, словно это никого не касается. Заметьте пятно на окне за милю (буквально). Ей все равно, что думают другие люди!! Я не могу представить мир без нее. Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь.… С днем рождения, КК. Я люблю тебя!» — заверила Дженнифер.