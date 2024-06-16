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16 июня 2024, новость

Дженнифер Энистон трогательно поздравила Кортни Кокс с 60-летием

Актриса призналась, что не может представить себе мир без подруги
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон
Кортни Кокс и Дженнифер Энистон | Источник: Rex / Fotodom.ru

Дженнифер Энистон трогательно поздравила свою подругу, Кортни Кокс, в честь ее 60-летия. Актриса в своей соцсети показала серию архивных кадров с именинницей.

Дженнифер выразила свою любовь и благодарность Кортни за ее щедрость. «Сегодня я чествую эту великую, волшебную, мистическую, интересную, увлеченную, невероятно талантливую женщину! Независима самым великолепным образом, заботится обо всех, даже если не знакома», — обратилась к ней Дженнифер.

Актриса отметила лучшие качества Кортни. «Она сделает ремонт в комнате так, словно это никого не касается. Заметьте пятно на окне за милю (буквально). Ей все равно, что думают другие люди!! Я не могу представить мир без нее. Для меня большая честь называть ее одной из моих лучших подруг на всю жизнь.… С днем рождения, КК. Я люблю тебя!» — заверила Дженнифер.

Накануне 55-летняя Дженнифер Энистон высказалась о 30-летии сериала «Друзья». Актриса вспомнила, как все начиналось 30 лет назад.

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