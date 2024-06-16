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16 июня 2024, новость

Рианна напишет саундтрек к новым «Смурфикам»

Певица также озвучит Смурфетту
Рианна на церемонии вручения «Грэмми»
Рианна на церемонии вручения «Грэмми» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица Рианна создаст и запишет песни к предстоящему мультфильму Криса Миллера «Смурфики: Мюзикл». Звезда также озвучит одного из главных героев — Смурфетту. Лента выйдет 14 февраля 2025 года.

По данным The Hollywood Reporter, в актерский состав, помимо Рианны, входят Ник Офферман, Наташа Лионн, Дэниел Леви, Эми Седарис, Ник Кролл, Джеймс Корден, Октавия Спенсер, Ханна Уоддингем, Сандра О, Алекс Винтер, Билли Лурд, Шоло Маридуэнья, Курт Рассел и Джон Гудман.

Сейчас Рианна также работает над новым альбомом. Когда именно он выйдет, неизвестно, но на днях артистка сообщила, что «готова вернуться в студию».

Не исключено, что саундтреки к «Смурфикам» станут первым новым материалом исполнительницы за долгое время. Ее последний лонгплей ANTI вышел почти десять лет назад — в 2016 году.

Ранее была раскрыта причина отсутствия Рианны на Met Gala

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