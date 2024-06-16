Рианна напишет саундтрек к новым «Смурфикам»

Рианна на церемонии вручения «Грэмми» | Источник: Rex / Fotodom.ru

Певица Рианна создаст и запишет песни к предстоящему мультфильму Криса Миллера «Смурфики: Мюзикл». Звезда также озвучит одного из главных героев — Смурфетту. Лента выйдет 14 февраля 2025 года.

Сейчас Рианна также работает над новым альбомом. Когда именно он выйдет, неизвестно, но на днях артистка сообщила, что «готова вернуться в студию».

Не исключено, что саундтреки к «Смурфикам» станут первым новым материалом исполнительницы за долгое время. Ее последний лонгплей ANTI вышел почти десять лет назад — в 2016 году.