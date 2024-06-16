Звезда «Холопа» боится за карьеру Кологривого из-за скандалов

Софья Зайка

Актриса Софья Зайка назвала Никиту Кологривого очень талантливым артистом и отметила, что знакома со звездой «Слова пацана» с 2012 года. Своим мнением артистка поделилась в интервью Светлане Баласанян.

«Хочется, чтобы этот талант развивался и рос и чтобы все эти скандалы не повлияли на его дальнейшую карьеру. Потому что это повлиять может», — заявила звезда.

Она назвала своего коллегу открытым и искренним парнем и призналась, что не станет критиковать артиста за его слова, поскольку очень хорошо к нему относится. Она считает, что нынешние скандалы актера — «временная история».

При этом Зайка согласилась с утверждением Кологривого о необходимости актерского образования. Она посетовала, что сейчас профессия актера «обесценилась». Звезда «Чебурашки» напомнила, что быть актером — «не просто органично сказать текст в кадре».

Напомним, ранее режиссер Станислав Иванов отказался сотрудничать с Кологривым после того, как актер устроил дебош в заведении Новосибирска. Отмечалось, что будет объявлен новый кастинг.