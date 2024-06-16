Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
16 июня 2024, новость

Боярский рассказал о самочувствии после операции

Актер признался, что чувствует себя соответственно возрасту
Михаил Боярский
Михаил Боярский | Источник: Legion-Media.ru

Народный артист РСФСР Михаил Боярский рассказал о своем самочувствии после операции на сердце. Об этом сообщает kp.ru.

74-летний Михаил Боярский посетил Екатеринбург, чтобы стать членом жюри на «Встрече выпускников КВН». Перед съемками он поговорил с журналистами о здоровье.

«Чего нет, того не потеряешь. Я имею в виду здоровье, естественно», — сказал он, назвав такую ситуацию нормальной и заверив, что чувствует себя в соответствии возрасту.

При этом, подчеркнул Боярский, поездка стала для него радостным событием и взбодрила.

27 ноября 2023 года артист был госпитализирован с инфарктом. Спустя сутки состояние певца удалось стабилизировать. Сын актера Сергей рассказывал, что в больнице состояние артиста было нормальным, а его настроение было хорошим.

В феврале 2024 года стало известно о перенесенной Боярским операции на сердце.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Михаил Боярский
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Подстрекатели
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла» (3 сезон)
Викинги: Вальхалла
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Сумерки богов»
Сумерки богов
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь