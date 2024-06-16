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16 июня 2024, новость

Талызина вспомнила о драке Ахеджаковой и Руслановой

Актриса рассказала о причине конфликта коллег
Валентина Талызина
Валентина Талызина | Источник: Starface

Народная артистка РСФСР Валентина Талызина вспомнила о драке актрис Лии Ахеджаковой и Нины Руслановой. Воспоминаниями она поделилась в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на телеканале «Россия».

По словам Талызиной, эту историю со съемок фильма «Небеса обетованные» ей рассказал Валентин Гафт, которому она доверяла.

«И вот сцена — сидит Лия Меджидовна, стоит круглый стол, а Нина ходит вокруг этого стола и говорит свой текст. У Меджидовны текста нет. Нина пошла, а Лия стала хихикать», — рассказывает Талызина.

Русланова попросила Ахеджакову успокоиться, но во время второго дубля повторилось то же самое.

«Нина подходит к Лии и дает ей кулаком в лицо. И Лия отлетела в угол съемочной комнаты», — говорит 89-летняя Талызина.

Ранее Валентина Талызина резко высказалась о признании Пугачевой иноагентом

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