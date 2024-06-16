Асмус высмеяла новый брак Харламова

Кристина Асмус

Актриса Кристина Асмус с сарказмом ответила на вопрос подписчика, поинтересовавшегося, почему Гарик Харламов не пришел на выпускной их дочери Анастасии.

«Деньги зарабатывает на следующий раздел имущества», — ответила артистка.

Асмус опубликовала серию фотографий с дочерью и подписала, что девочка окончила четвертый класс. Актриса также назвала себя в шутку «рослым пацаном», поскольку появилась в школе с короткой стрижкой, в оверсайз рубашке и с галстуком.

Напомним, что знаменитости расстались в 2020 году. Через месяц после официального расторжения брака с Асмус резидент Comedy Club начал встречаться с Екатериной Ковальчук.