Ирина Горбачева призналась, что они с Марией Машковой больше не дружат

Ирина Горбачева | Источник: Алексей Молчановский

Актриса Ирина Горбачева стала героиней нового выпуска YouTube-шоу «Сама Меньшова». В двухчасовом интервью звезда сериала «Чики» рассказала ведущей Юлии Меньшовой про уважение к мужчинам, поиски женственности, отношение к материнству, про иллюзии и многое другое.

Некоторое время артистки уделили обсуждению дружбы. Горбачева первым делом решила поправить сказанную ей же фразу в интервью Мадонне Мур, которое вышло в феврале этого года.

«Я, к сожалению, не поправила в тот момент, когда я это говорила. Люди считали, что это 95% вообще всех друзей. Нет, это именно украинских друзей. Я их в этом плане понимаю и принимаю, свои двери не закрываю, но они закрыли», — сказала она.

Горбачева охарактеризовала всю историю с потерей друзей за последние два с лишним года «болезненной», а каждый разрыв дружеской связи воспринимает как «маленькую смерть». Но так как эта ситуация произошла «неоднократно» и продолжает происходить, девушка стала к этому иначе относиться. «Стал меняться даже не угол зрения, а восприятие», — сказала она, отметив, что не считает себя мазохисткой.

Среди тех, кто отвернулся от нее, оказалась актриса Мария Машкова, единственная дочь актера Владимира Машкова. «Для меня это боль, но я ее полностью и понимаю, и принимаю со всем, что она и какая она, честно». Ирина Горбачева также обратилась к ней, сказав следующее: «Живи свою собственную жизнь, имей смелость на то, чтобы проживать ее, как ты проживаешь. Но позволяй другим вокруг тебя быть такими же людьми».

В июне 2023 года Ирина Горбачева подтвердила слухи о разводе с Антоном Савлеповым, сооснователем и бывшим солистом украинской группы Quest Pistols. Об их романе заговорили в августе 2020 года, после публикации в соцсетях совместного снимка. В 2021-м в интервью Ирине Шихман (признана Минюстом иностранным агентом) актриса рассказала, что они поженились, а уже весной 2023-го поклонники артистки заметили, что супруги перестали появляться вместе на публике. Ранее Горбачева восемь лет была в отношениях с актером Григорием Калининым, три из которых — в браке.