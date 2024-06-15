«Мама написала»: сыгравший Пальто в «Слове пацана» актер раскрыл свой райдер

Леон Кемстач с мамой

«Что касается райдера, там у меня простенько — мама написала, чтоб были овощи и фрукты. И в целом все. Она просто переживает, чтоб я питался правильно», — объяснил 15-летний Кемстач.

Учащийся в Дубае юноша также рассказал, что планирует совмещать учебу со съемками. По его словам, в школе много каникул, периодически он улетает на выходные.

«Зимой у меня месяц свободный, летом — два. Так что все это время буду посвящать съемкам», — пообещал он.