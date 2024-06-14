«Надеюсь, Раневская нас не проклинает»: Цигаль-Полищук взяла премию АПКиТ

Лучшим полнометражным фильмом года, уточнили в пресс-службе, стал « Вызов », он же взял специальный приз за первый в истории запуск кино в космос.

«Я надеюсь, что Фаина Георгиевна Раневская не проклинает нас всех за то, что мы сделали это кино. Сама я говорила себе, успокаиваясь: "Это не Раневская. Мы не снимаем кино про Раневскую, а это наше представление о Фаине Георгиевне и о том, какой бы могла быть ее жизнь"», — говорит Цигаль-Полищук.