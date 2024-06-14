Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 июня 2024, новость

«Надеюсь, Раневская нас не проклинает»: Цигаль-Полищук взяла премию АПКиТ

Сыгравшая легендарную актрису в одноименном сериале Мариэтта Цигаль-Полищук поделилась впечатлениями
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук

XI церемония вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) прошла в Москве 13 июня. Как сообщила пресс-служба «Первого канала», проекты вещателя стали лауреатами пяти наград.

Лучшим полнометражным фильмом года, уточнили в пресс-службе, стал «Вызов», он же взял специальный приз за первый в истории запуск кино в космос.

Лучшим телесериалом года (в размере 5-19 серий) стал «Бизон: Дело манекенщицы», лучшим документальным фильмом — «Алексей Балабанов. Послесловие...», приз за лучшую женскую роль получила Мариэтта Цигаль-Полищук (за главную роль в сериале «Раневская»).

«Я надеюсь, что Фаина Георгиевна Раневская не проклинает нас всех за то, что мы сделали это кино. Сама я говорила себе, успокаиваясь: "Это не Раневская. Мы не снимаем кино про Раневскую, а это наше представление о Фаине Георгиевне и о том, какой бы могла быть ее жизнь"», — говорит Цигаль-Полищук.

Все подробности о прошедшей церемонии вручения премии АПКиТ, имена победителей и фото с красной дорожки ищите в нашем репортаже.

Ранее стало известно, что режиссер Александр Домогаров-мл. убрал свое имя из титров драмеди «Она такая классная».

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

1 р.
Алексей Балабанов. Послесловие…
Раневская
Раневская
Анна Пересильд
Дочь Пересильд пришла на премию в платье принцессы
Мариэтта Цигаль-Полищук
Мариэтта Цигаль-Полищук
Вызов
Бизон: Дело манекенщицы
Бизон: Дело манекенщицы
Софья Эрнст и Константин Эрнст
Климова, Мороз, Эрнст с женой: звезды на вручении премии АПКиТ
Тест: Раневская или Монро? Угадайте, кому принадлежит цитата
Мариэтта Цигаль-Полищук
Дочь Любови Полищук рассказала о страхе играть Раневскую
Кадр из сериала «Раневская»
Домогаров признался, что впервые надел женский наряд для «Раневской»
Мариэтта Цигаль-Полищук, фото: Наташа Зыкова
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Я не стала Раневской. Никто не может стать ею»
Кадр из сериала «Раневская»
От Орловой до Качалова: кто играет легендарных артистов в сериале «Раневская»
Екатерина Климова
Климова, Гайдулян, Безрукова на премьере сериала о Раневской
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Подстрекатели
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла» (3 сезон)
Викинги: Вальхалла
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Сумерки богов»
Сумерки богов
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь