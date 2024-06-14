Меган Маркл и принц Гарри начали терять друзей в Голливуде

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, рассказала о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Он выяснил, что круг общения Сассекских в Голливуде сужается до минимума.
По его словам, с ними уже перестала общаться Опра Уинфри, которая в свое время взяла у них большое провокационное интервью. «Звездам были интересны принц Гарри и Меган Маркл, когда они только поженились и были самой популярной парой в стране, но сейчас такого интереса не наблюдается», — отметил Баррелл.
Более того, Сассекских отвергли Джордж и Амаль Клуни, Кэти Перри и Орландо Блум. Даже несмотря на то, что первая пара присутствовала на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.
Ранее сообщалось, что в прессе обсуждается возможное возвращение Меган Маркл в сериал «Форс-мажоры». Съемки спин-оффа идут полным ходом в Лос-Анджелесе.