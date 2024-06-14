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14 июня 2024, новость

Меган Маркл и принц Гарри начали терять друзей в Голливуде

Сообщается, что с парой перестали общаться Джордж и Амаль Клуни, Кэти Перри и Орландо Блум
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл | Источник: Rex / Fotodom.ru

Бывший дворецкий принцессы Дианы, Пол Баррелл, рассказала о жизни принца Гарри и Меган Маркл. Он выяснил, что круг общения Сассекских в Голливуде сужается до минимума.

По его словам, с ними уже перестала общаться Опра Уинфри, которая в свое время взяла у них большое провокационное интервью. «Звездам были интересны принц Гарри и Меган Маркл, когда они только поженились и были самой популярной парой в стране, но сейчас такого интереса не наблюдается», — отметил Баррелл. 

Более того, Сассекских отвергли Джордж и Амаль Клуни, Кэти Перри и Орландо Блум. Даже несмотря на то, что первая пара присутствовала на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри в 2018 году.

Ранее сообщалось, что в прессе обсуждается возможное возвращение Меган Маркл в сериал «Форс-мажоры». Съемки спин-оффа идут полным ходом в Лос-Анджелесе.

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Меган Маркл
Meghan Markle
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Орландо Блум
Orlando Bloom
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