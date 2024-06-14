Меган Маркл и принц Гарри начали терять друзей в Голливуде

По его словам, с ними уже перестала общаться Опра Уинфри, которая в свое время взяла у них большое провокационное интервью. «Звездам были интересны принц Гарри и Меган Маркл, когда они только поженились и были самой популярной парой в стране, но сейчас такого интереса не наблюдается», — отметил Баррелл.