Театр Сергея Безрукова стал федеральным

Сергей Безруков | Источник: PersonaStars

Губернский театр под художественным руководством актера и режиссера Сергея Безрукова перешел из региональной собственности в федеральную. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина.

«Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр"» перешел в ведение Министерства культуры РФ — ведомство теперь значится его учредителем.

Безруков назвал переход в федеральный статус важнейшим событием, поскольку смена статуса предполагает новую театральную экономику и возможность реализовывать принципиально новые проекты. Безруков признал, что после этого ответственность театра также возрастает.

МГТ был основан в 2014 году путем слияния Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра, каждый из которых просуществовал по семьдесят лет.

Из 619 российских театров в 2019 году только 24 пребывали в федеральном подчинении.