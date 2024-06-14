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14 июня 2024, новость

Театр Сергея Безрукова стал федеральным

Губернский театр Сергея Безрукова перешел в ведение Минкульта
Сергей Безруков
Сергей Безруков | Источник: PersonaStars

Губернский театр под художественным руководством актера и режиссера Сергея Безрукова перешел из региональной собственности в федеральную. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на соответствующее распоряжение главы правительства Михаила Мишустина.

«Центр развития театрального искусства "Московский Губернский драматический театр"» перешел в ведение Министерства культуры РФ — ведомство теперь значится его учредителем.

Безруков назвал переход в федеральный статус важнейшим событием, поскольку смена статуса предполагает новую театральную экономику и возможность реализовывать принципиально новые проекты. Безруков признал, что после этого ответственность театра также возрастает.

МГТ был основан в 2014 году путем слияния Московского областного драматического театра им. А.Н. Островского и Московского областного государственного Камерного театра, каждый из которых просуществовал по семьдесят лет.

Из 619 российских театров в 2019 году только 24 пребывали в федеральном подчинении.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве».

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