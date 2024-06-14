Николь Кидман представила новый фильм со своим участием

Николь Кидман посетила премьеру фильма «Семейное дело», который выйдет на Netflix 28 июня.

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В романтической комедии актриса сыграла женщину средних лет, у которой есть взрослая дочь. Последняя вступает в противостояние со своим эгоцентричным боссом-кинозвездой. Позже она выясняет, что тот закрутил роман с ее матерью.

56-летняя актриса появилась перед фотографами в платье телесного цвета без бретелек из новой, осенней коллекции Gucci. Образ дополнил золотой чокер Gucci и другие украшения — уже от Roberto Coin. Ее экранная дочь вышла на дорожку в черном полупрозрачном топе и юбке Simone Rocha с розами, вшитыми под ткань.

Первоначально выход нового фильма планировался на ноябрь 2023 года, но он был перенесен на 2024 год из-за забастовок американской гильдии сценаристов WGA и актерского профсоюза SAG-AFTRA.