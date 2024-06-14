Николь Кидман представила новый фильм со своим участием

Николь Кидман посетила премьеру фильма «Семейное дело», который выйдет на Netflix 28 июня.
В романтической комедии актриса сыграла женщину средних лет, у которой есть взрослая дочь. Последняя вступает в противостояние со своим эгоцентричным боссом-кинозвездой. Позже она выясняет, что тот закрутил роман с ее матерью.
Роль дочери исполнила звезда фильма «Калейдоскоп поцелуев 3» Джои Кинг, а молодого любовника героини Кидман — 36-летний Зак Эфрон, известный по фильмам «Папе снова 17», «Классный мюзикл» и «Величайший шоумен». На красной дорожке премьерного показа в Лос-Анджелесе главные актеры позировали вместе.
56-летняя актриса появилась перед фотографами в платье телесного цвета без бретелек из новой, осенней коллекции Gucci. Образ дополнил золотой чокер Gucci и другие украшения — уже от Roberto Coin. Ее экранная дочь вышла на дорожку в черном полупрозрачном топе и юбке Simone Rocha с розами, вшитыми под ткань.
Режиссером ленты выступил Ричард ЛаГравенес, снявший ранее фильмы «Париж, я люблю тебя», «Писатели свободы», «P.S. Я люблю тебя» и «Прекрасные создания». Новый фильм стал первой режиссерской работой ЛаГравенеса за десять лет. Сценарий написала дебютантка Кэрри Соломон. В ленте также снялась актриса Кэти Бейтс («Титаник», «Мизери»).
Первоначально выход нового фильма планировался на ноябрь 2023 года, но он был перенесен на 2024 год из-за забастовок американской гильдии сценаристов WGA и актерского профсоюза SAG-AFTRA.
Это не первый проект, в котором Эфрон и Кидман снимаются вместе: в 2012 году вышел фильм «Газетчик» с их участием. Сам Эфрон назвал новый фильм «забавным, романтичным и интересным». В беседе с People он признался, что нервничал, когда ему было 20 лет и он работал с Кидман. Такое же волнение актер испытал и на съемках нового ромкома.