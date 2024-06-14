Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 июня 2024, фоторепортажКрасная дорожка

Николь Кидман представила новый фильм со своим участием

Актриса вышла на красную дорожку в платье телесного цвета

Николь Кидман посетила премьеру фильма «Семейное дело», который выйдет на Netflix 28 июня.

5
фотографий

В романтической комедии актриса сыграла женщину средних лет, у которой есть взрослая дочь. Последняя вступает в противостояние со своим эгоцентричным боссом-кинозвездой. Позже она выясняет, что тот закрутил роман с ее матерью.

Роль дочери исполнила звезда фильма «Калейдоскоп поцелуев 3» Джои Кинг, а молодого любовника героини Кидман — 36-летний Зак Эфрон, известный по фильмам «Папе снова 17», «Классный мюзикл» и «Величайший шоумен». На красной дорожке премьерного показа в Лос-Анджелесе главные актеры позировали вместе.

56-летняя актриса появилась перед фотографами в платье телесного цвета без бретелек из новой, осенней коллекции Gucci. Образ дополнил золотой чокер Gucci и другие украшения — уже от Roberto Coin. Ее экранная дочь вышла на дорожку в черном полупрозрачном топе и юбке Simone Rocha с розами, вшитыми под ткань.

Режиссером ленты выступил Ричард ЛаГравенес, снявший ранее фильмы «Париж, я люблю тебя», «Писатели свободы», «P.S. Я люблю тебя» и «Прекрасные создания». Новый фильм стал первой режиссерской работой ЛаГравенеса за десять лет. Сценарий написала дебютантка Кэрри Соломон. В ленте также снялась актриса Кэти БейтсТитаник», «Мизери»).

Первоначально выход нового фильма планировался на ноябрь 2023 года, но он был перенесен на 2024 год из-за забастовок американской гильдии сценаристов WGA и актерского профсоюза SAG-AFTRA.

Это не первый проект, в котором Эфрон и Кидман снимаются вместе: в 2012 году вышел фильм «Газетчик» с их участием. Сам Эфрон назвал новый фильм «забавным, романтичным и интересным». В беседе с People он признался, что нервничал, когда ему было 20 лет и он работал с Кидман. Такое же волнение актер испытал и на съемках нового ромкома.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Зак Эфрон
Zac Efron
Джои Кинг
Joey King
Джессика Альба с семьей (фото: соцсети)
Джессика Альба пришла на премьеру с повзрослевшими дочерьми
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Kathy Bates
Николь Кидман
Nicole Kidman
Екатерина Волкова
Волкова, Пересильд и триумф «Слова пацана»: звезды на премии АПКиТ
Семейное дело
Николь Кидман и Сандра Буллок в фильме «Практическая магия»
Кидман и Буллок воссоединятся в сиквеле «Практической магии»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур вышла в свет в наряде за 600 тыс. рублей
Кадр из сериала «Большая маленькая ложь»
Кидман и Уизерспун подтвердили работу над продолжением популярного сериала
Юлия Хлынина
Михалков, Хлынина, Волков на церемонии закрытия фестиваля молодого кино
Ярослав Могильников, Слава Копейкин и Рузиль Минекаев
Звезды «Слова пацана» посетили премьеру нового сериала
Уилл Смит и Джада Пинкетт Смит
Уилл Смит впервые за долгое время появился на премьере с женой и детьми
Николь Кидман, Дженнифер Энистон, София Вергара, Наоми Уоттс, Джоди Фостер, Анна Саваи и Бри Ларсон, фото: соцсети
Энистон, Кидман и Вергара в белых нарядах снялись для глянца
Николь Кидман
Николь Кидман поблагодарила Джоди Фостер за «отобранную» роль
Глафира Тарханова в сестрой
Тарханова, Куценко, Порошина: звезды на премьере «Непослушников»
Нино Нинидзе
Безрукова, Нинидзе, Мерзликин на презентации нового кинофестиваля
Гоша Куценко с семьей
Гоша Куценко появился на премьере с дочерьми и женой
Евгений Петросян
Евгений Петросян представил фильм со своим участием
Ева Грин
Как прошло закрытие Канн 2024: Деми Мур, Ева Грин, победители и модели
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова посетила премьеру нового реалити-шоу
Леди Гага
Леди Гага в экстравагантном образе посетила премьеру фильма
Кьяра Мастроянни и Катрин Денев
Катрин Денев вместе с дочерью представила новый фильм в Каннах
Ханде Эрчел и Хакан Сабанджи
Звезда «Постучись в мою дверь» вышла в свет с миллионером
Шер и Деми Мур
Шер и Деми Мур в облегающих платьях встретились в Каннах
Виктория Боня
Виктория Боня в платье из перьев пришла на аукцион в Каннах
Игорь Верник, Татьяна Навка и Вадим Верник
Навка, Табаков, Верники: звезды на Премии Художественного театра
Ирина Горбачева
Аксенова, Горбачева и картонный Гром: звезды на кинопремьере
Деми Мур
61-летняя Деми Мур восхитила элегантным образом на светском вечере
Дженнифер Лопез
Лопез пришла на премьеру в платье с глубоким декольте и без Аффлека
Константин Богомолов и Александра Ребенок
От Богомолова и Асмус до звезд «Слова пацана»: гости и победители кинопремии
Мишель Йео
Внешность 61-летней актрисы на Каннском фестивале восхитила поклонников
Ричард Гир с женой
74-летний Ричард Гир страстно поцеловал жену на красной дорожке
Кевин Костнер
Кевин Костнер расплакался после премьеры своего фильма в Каннах
Наташа Поли
Российская супермодель блистала на Каннском фестивале в «голом» платье
Илья Любимов и Полина Гагарина
Полина Гагарина представила сериал со своим участием
Френсис Форд Коппола
Фильм Френсиса Форда Копполы «Мегалополис» показали на Каннском кинофестивале
Полина Гагарина
Гагарину на премьере сериала поддержал победитель «Голоса»
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт представили «Фуриосу» в Каннах
Светлана Иванова с дочерью
Светлана Иванова, Анна Снаткина и другие поддержали выход фильма с Шпицей
Фредерик Бель
Канны-2024: звезды и песик на красной дорожке открытия фестиваля
Марина Александрова
Александрова, Шведов и другие звезды на премьере сериала с Бондарчуком
Брэдли Купер
Брэдли Купер с дочерью от Ирины Шейк пришел на кинопремьеру
Мэрил Стрип
Каннский кинофестиваль открылся под защитой видеокамер с искусственным интеллектом
Зендая
Зендая появилась на Met Gala с цветочной шляпой на голове
Кара Делевинь на Met Gala
Кару Делевинь в балаклаве сравнили со Шреддером из «Черепашек ниндзя»
Николь Кидман
Николь Кидман вышла в свет в культовом платье 1951 года
Дженнифер Лопез (фото: соцсети)
54-летняя Дженнифер Лопез представила фильм в прозрачном наряде
Памела Андерсон
56-летняя Памела Андерсон посетила светское мероприятие в сияющем мини
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл вышла на красную дорожку в оголяющем тело платье
Аня Тейлор-Джой
«Колючий интроверт»: звезду «Хода королевы» высмеяли за образ на премьере
Любовь Аксенова с мужем
Аксенова с мужем, Чебатков, Лыков: звезды на премьере фильма «Майор Гром: Игра»
Владимир Середин и Екатерина Волкова
Актриса Екатерина Волкова вышла в свет в платье Людмилы Гурченко
Ума Турман
Ума Турман, Кайли Миноуг и другие звезды посетили гала-концерт Time 100
Мэттью Макконахи с семьей
Мэттью Макконахи впервые за пять лет вышел в свет со своей семьей
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Подстрекатели
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла» (3 сезон)
Викинги: Вальхалла
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Сумерки богов»
Сумерки богов
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь