Екатерина Климова обсудила с дочерью алименты от Игоря Петренко

Екатерина Климова

Екатерина Климова стала первой героиней авторского шоу своей дочери Елизаветы Хорошиловой, которая в этом году окончила журфак. Актриса подчеркнула, что не любит давать интервью, но ради наследницы сделала исключение.

Хорошилова поинтересовалась у матери о судебных разбирательствах с Игорем Петренко. Актрисе не очень понравился этот вопрос. Она заявила, что дочь хочет хайпануть за счет острой темы.

«Что происходит? Судебное разбирательство происходит, больше ничего. Я не вижу в этом что-то интересное. Мне нечего скрывать, просто не понимаю, зачем говорить о неприглядных сторонах жизни», — отметила актриса.

Она также высказала мысль, что публичному человеку некрасиво жаловаться на свою судьбу. Климова призналась, что даже отказывается посещать различные передачи, за которые ей предлагают большие деньги, потому что не хочет рассказывать о своих неудачах и проблемах.

Звезда добавила, что оба родителя должны уделять внимание ребенку. Кроме того, она считает, что этому стоит учить даже детей в старших классах, чтобы они понимали, как создавать семьи.

«Ответственность за все это должна лежать на обоих родителях. Никто не должен ни за кем бегать и выпрашивать. Ребенок не должен чувствовать, что у вас какие-то неполадки, что вы разошлись. Должна быть какая-то регулярность встреч, должно быть включение в судьбу ребенка, понимание, что с ним происходит. Ну, это большая работа», — заключила актриса.

Екатерина Климова с детьми (фото: соцсети)

Напомним, Екатерина Климова — мама четырех детей. Старшую дочь Елизавету она родила в союзе с ювелиром Игорем Хорошиловым. В браке с Игорем Петренко, который продлился почти десять лет, родились сыновья Матвей и Корней.

Им знаменитый отец задолжал алименты в размере шести миллионов рублей. Из-за этого актриса была вынуждена обратиться в суд. Хорошилова поинтересовалась у матери, выплатил ли бывший муж эти шесть миллионов.

«Опять что ли за свое? Не разумею, что ты от меня хочешь. Очень не люблю бестактности. Поэтому не хожу на интервью. Приходишь к человеку, раскрываешь перед ним душу, а он тебе раз — и плюнул в нее. И ты сидишь как дурак, думаешь: “Зачем я накрасился, нарядился, пришел с тобой беседовать, чтобы ты на мне хайпанул?” И мне сразу становится неинтересно, когда так со мной поступают», — пожаловалась Климова.

Также у Екатерины Климовой есть дочь Белла, которая родилась в браке актрисы с Гелой Месхи.