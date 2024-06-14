Джессика Альба пришла на премьеру с повзрослевшими дочерьми

Американская актриса Джессика Альба впервые за долгое время вышла на публику с дочерьми от кинопродюсера Кэша Уоррена. Об этом сообщает Hello!.

<div id="vk_post_-122141110_30906"></div> <script type="text/javascript" src="https://vk.com/js/api/openapi.js?173"></script> <script type="text/javascript"> (function() { VK.Widgets.Post("vk_post_-122141110_30906", -122141110, 30906, 'ERLkPKNQlTs1WGGX7qXKononkJA'); }()); </script> Во время загрузки произошла ошибка.

Джессика Альба представила экшен-триллер «Не для слабонервных». Для выхода на красную дорожку она выбрала корсет с отделкой из кружева и черные брюки-палаццо. Ей также сделали укладку с локонами и макияж с коричневыми тенями и стрелками.

Премьеру актриса посетила вместе с дочерьми: 16-летней Онор и 12-летней Хэвен. Последняя позировала в джинсовом платье-бюстье и черных босоножках с золотой брошкой-насекомым, а ее сестра — в зеленом платье с глубоким декольте.

Джессика Альба и ее супруг кинопродюсер Кэш Уоррен вместе с 2004 года, они познакомились на съемках «Фантастической четверки». В 2008 году у пары родилась дочь Онор Мари, за первые фотографии ребенка журнал OK! заплатил актрисе 1,5 миллиона долларов.

В 2011 году Джессика Альба во второй раз стала матерью, на свет появилась девочка Хэвен Гарнер. А в июле 2017 года стало известно о третьей беременности артистки, и 31 декабря 2017 года она родила сына Хэйса.