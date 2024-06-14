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14 июня 2024, новость

Домогаров-мл. убрал свое имя из титров драмеди «Она такая классная»

По словам режиссера, он принял такое решение из-за творческих разногласий
Александр Домогаров-мл.
Александр Домогаров-мл. | Источник: PersonaStars

Режиссер Александр Домогаров-мл. отказался от авторства сериала «Она такая классная». Об этом сообщается в Telegram-канале «Комендант кинокрепости» кинокритика Тимура Алиева.

По словам Домогарова-мл., он самостоятельно принял тяжелое для себя решение убрать свое имя из титров нового проекта «Марс Медиа» и онлайн-кинотеатра Kion.

«Хотя проект мне очень дорог. Но я не могу позволить себе остаться в титрах из-за творческих разногласий», — рассказал он.

Режиссер отметил, что съемки прошли замечательно, а разногласия возникли на этапе монтажа. «Это было лучшее приключение с группой, особенно с актерами», — заверил он.

В «Марс Медиа» отказались от комментариев, добавляет «Бюллетень кинопрокатчика».

Сериал «Она такая классная» вошел в конкурсную программу фестиваля сериалов «Пилот». В центре повествования сериала — юноша с аутизмом, который влюбляется в порноактрису после просмотра видеоролика и решает найти ее.

Ранее стало известно, что у приквела «Игры престолов» будет третий сезон.

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