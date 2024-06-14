Ирина Горбачева объяснила, зачем публикует голые фото

Последнее время актриса Ирина Горбачева нередко делится с подписчиками в соцсетях откровенными снимками. Кроме того, в апреле она продемонстрировала свою новую стрижку — налысо. В свежем интервью Юлии Меньшовой на онлайн-канале «Сама Меньшова» актриса рассказала, для чего делала эти публикации.
Желание делать голые фотосессии Ирина объяснила стремлением к экспериментам и к тому, чтобы показать, как это может быть красиво и совсем не пошло.
«Нравится контакт с собой и природой. Я не позиционирую себя как человека, стесняющегося своего тела. То есть я понимаю, что тело — это красиво в любом состоянии. Я в какой-то степени шут-провокатор. Внутри меня есть персонаж, который как бы говорит "а я вот такая", "а я могу вот так ходить" или "а можно вот так?". Чтобы и у меня, и у людей был этот слом, когда ты видишь не голое ради голого, а видишь с посылом "посмотрите, как это может быть красиво, изящно и не пошло"».
Радикальная стрижка Ирины имеет куда более прозаичное объяснение. Брилась налысо актриса дважды: в первый раз — из любопытства, во второй — из-за того, что сожгла волосы.
Напомним, ранее вышел первый тизер фильма-сказки «Огниво», где Ирина Горбачева сыграла сразу двух сказочных персонажей.