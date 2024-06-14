Ирина Горбачева объяснила, зачем публикует голые фото

«Нравится контакт с собой и природой. Я не позиционирую себя как человека, стесняющегося своего тела. То есть я понимаю, что тело — это красиво в любом состоянии. Я в какой-то степени шут-провокатор. Внутри меня есть персонаж, который как бы говорит "а я вот такая", "а я могу вот так ходить" или "а можно вот так?". Чтобы и у меня, и у людей был этот слом, когда ты видишь не голое ради голого, а видишь с посылом "посмотрите, как это может быть красиво, изящно и не пошло"».