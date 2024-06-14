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14 июня 2024, новость

Звезда «Оппенгеймера» может сняться в новом фильме Спилберга об НЛО

В настоящее время Эмили Блант ведет переговоры об участии в проекте
Эмили Блант
Эмили Блант | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Оппенгеймер» и «Тихое место» Эмили Блант ведет переговоры о съемках в новом фильме Стивена Спилберга. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Deadline.

Подробности предстоящей картины пока держатся в тайне, однако уже сейчас известно, что фильм станет настоящим событием. Автором сценария выступит Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»).

Предварительно выход фильма намечен на 15 мая 2026 года.

Режиссер Стивен Спилберг — четырехкратный обладатель премии «Оскар», получивший дважды награды за лучшую режиссуру за «Спасти рядового Райана» и «Список Шиндлера». Недавно он снял картину «Фабельманы», которая получила семь номинаций на «Оскар».

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