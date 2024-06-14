Звезда «Оппенгеймера» может сняться в новом фильме Спилберга об НЛО

Эмили Блант | Источник: Legion-Media.ru

Звезда фильмов «Оппенгеймер» и «Тихое место» Эмили Блант ведет переговоры о съемках в новом фильме Стивена Спилберга. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Deadline.

Подробности предстоящей картины пока держатся в тайне, однако уже сейчас известно, что фильм станет настоящим событием. Автором сценария выступит Дэвид Кепп («Парк Юрского периода», «Война миров», «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа»).

Предварительно выход фильма намечен на 15 мая 2026 года.