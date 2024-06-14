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14 июня 2024, новость

Жена Прилучного высказалась о достоинстве после слов Муцениеце

Зепюр Прилучная-Брутян опубликовала пост в соцсети, который посчитали ее ответом на пост бывшей жены Прилучного

Актриса Зепюр Прилучная-Брутян, супруга Павла Прилучного, опубликовала в соцсети пост о достоинстве, который подписчики посчитали ответом на нападки Агаты Муцениеце.

«То, что говорят обо мне другие, никак не характеризует меня, но очень хорошо характеризует их. Для меня достоинство — это стиль жизни!» — написала артистка.

Она пожелала своим подписчикам быть сильными, чтобы никто не смог их «уязвить, подломить и поколебать». В комментариях интернет-пользователи начали дискутировать, поскольку некоторые фанаты встали на защиту Муцениеце.

«Достоинство — не бороться против бывшей жены своего мужа», «По идее Зепюр должна быть солидарна с Агатой <...> Некрасиво (по-детски) здесь ведет себя только Павел», «Странно. Зачем постоянно ей отвечать?» — написали под постом актрисы.

Недавно Муцениеце заявила, что ее бывший муж Павел Прилучный не может с достоинством принять свой проигрыш в суде. Она отметила, что ей от артиста ничего не надо, кроме «честных» алиментов на детей.

Агата Муцениеце растит двоих детей от Павла Прилучного, 11-летнего сына Тимофея и 8-летнюю дочь Мию. Артисты развелись 15 июня 2020 года, а 25 августа 2022 года звезда «Мажора» женился на актрисе Зепюр Брутян, которая 28 апреля 2023 года родила ему сына Микаэля.

Ранее звездный адвокат объяснил, зачем Прилучный подал в суд на Муцениеце.

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