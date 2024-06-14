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14 июня 2024, новость

Климова объяснила дочери, почему отговаривала ее от актерской профессии

Актриса отметила, что не пожелала бы Елизавете судьбы женщины-актрисы
Екатерина Климова
Екатерина Климова

Екатерина Климова дала интервью собственной дочери Елизавете Хорошиловой, в котором среди прочего обсудила с ней актерскую профессию и объяснила, почему отговаривала наследницу от работы актрисой. 

Обсудив поступление сына от Игоря Петренко Матвея в театральную школу Олега Табакова, Климова отметила, что отговаривала Елизавету от того, чтобы посвятить жизнь актерству. 

«Я считаю, что женщина-актриса — это тяжелая судьба. Я бы тебе, наверное, не посоветовала ее».

В свою очередь Елизавета отметила, что уже в детстве отказалась от «истории с актерским ремеслом». Она вспомнила, как вместе с мамой посетила студенческий спектакль в школе Олега Табакова и назвала образ, который тогда вдохновил ее задуматься о том, чтобы стать актрисой.

«Я увидела, как из закулисья выбегает девушка в ночнушке и просто бегает по холлу, когда весь холл уже был заполнен зрителями… И она хихикая убежала в гримерку. Я когда увидела, что она настолько погружена в своего персонажа, в свое творчество и абсолютно счастлива, что я настолько влюбилась в этот образ…»

Впрочем, отметила Елизавета, ее больше привлекает именно закулисье, нежели работа на сцене.

Напомним, в 2020 году старшая дочь Екатерины Климовой Елизавета поступила в МГУ на факультет журналистики.

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