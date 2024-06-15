Сериал на выходные: напряженный детективный триллер с Джилленхолом

В юридической драме «Презумпция невиновности» Джейк Джилленхол играет энергичного окружного прокурора Расти Сэбича, примерного семьянина и любящего отца. Но надежным парнем его герой кажется лишь поначалу. Коллегу и любовницу Сэбича находят убитой — и тот становится главным подозреваемым.

Герой всеми силами старается доказать свою невиновность, но сквозь неопровержимые факты проглядывает ложь. Джилленхол мастерски изображает человека-загадку: до финала невозможно распознать, что скрывается за его неизменно дружелюбной улыбкой. Расти в одинаковой степени хочется оправдать (и для этого есть все причины) и обвинить (поводов тоже найдется немало).

«Презумпция невиновности» разматывает тугой узел из мотивов и подозрений, оставляет в конце каждого эпизода интригующие клиффхэнгеры и десятки раз заставляет усомниться в словах персонажа.