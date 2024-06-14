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14 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: стильная анимация о восстании роботов

Смотрим «Марс Экспресс» — один их лучших фантастических мультфильмов последнего времени

2200 год. Частная сыщица Алин Руби должна найти студентку-хакера Джун Чу, перепрограммировавшую учебного андроида так, что он больше не подчиняется «законам Азимова». Героиня ведет дело вместе с напарником Карлосом, чье сознание после его смерти было пересажено в тело киборга.

В ходе расследования Алин обнаруживает, что в произошедшем может быть замешана одна из корпораций, желающая избавиться от железных созданий и заменить их своей новой разработкой. 

Мультфильм французского режиссера Жереми Перена нельзя пропускать не только поклонникам «Бегущего по лезвию», но и всем, кто ценит неординарную футуристичную фантастику с закрученным сюжетом. 

«Марс Экспресс» — это невероятно стильный детектив, объединяющий элементы киберпанка и нуара в философской притче о сосуществовании человека и искусственного интеллекта. Лента была показана на Каннском кинофестивале в 2023 году, боролась за звание лучшего анимационного фильма от «Сезар» и одержала победу на премии Парижских критиков.

Марс Экспресс
2023/Франция18+боевикмультфильмыфантастика
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