Фильм на вечер: стильная анимация о восстании роботов

2200 год. Частная сыщица Алин Руби должна найти студентку-хакера Джун Чу, перепрограммировавшую учебного андроида так, что он больше не подчиняется «законам Азимова». Героиня ведет дело вместе с напарником Карлосом, чье сознание после его смерти было пересажено в тело киборга.

В ходе расследования Алин обнаруживает, что в произошедшем может быть замешана одна из корпораций, желающая избавиться от железных созданий и заменить их своей новой разработкой.

Мультфильм французского режиссера Жереми Перена нельзя пропускать не только поклонникам «Бегущего по лезвию», но и всем, кто ценит неординарную футуристичную фантастику с закрученным сюжетом.