Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
14 июня 2024, новость

Милославская впервые вышла в свет с новым возлюбленным

В прошлом году актриса пережила болезненный разрыв с внезапно женившимся Александром Петровым
Стася Милославская
Стася Милославская

На юбилее кафе «ПушкинЪ» 29-летняя актриса Стася Милославская появилась в компании главного редактора журнала «Правила жизни», 32-летнего Трифона Бебутова. Молодые люди вместе позировали для фотографов, Трифон придерживал возлюбленную за талию.

О романе Милославской и Бебутова заговорили еще весной. Трифон приходил на спектакль к Стасе в театр, а после они вместе уехали.

4 мая Бебутов нежно поздравил девушку с днем рождения, опубликовав в соцсетях довольно личные фотографии: «Повстречал яркую, талантливую, необыкновенную и прекрасную! С днем рождения, Стась, будь собой, пусть и дальше все получается!» — написал в соцсетях Трифон.

Стася, в свою очередь, отправила ему сердечки. В своем личном блоге Трифон периодически публикует фото возлюбленной.

В мае вышло интервью Бебутова с Милославской, в котором он побеседовал с актрисой о семейных ценностях. Однако ни слова про личную жизнь актриса не сказала. Единственное — в контексте современных сериалов немного порассуждала на тему отношений.

«Не обязательно так случится в жизни, что ты встретишь одного человека и проживешь с ним всю жизнь. Классно, что есть выбор. И не надо за него женщину осуждать. Чем она хуже мужчины? Может быть, к этой адекватности и придем», — рассказала Милославская в интервью Бебутову. 

Напомним, в прошлом году у Стаси произошло болезненное расставание с Александром Петровым после четырех лет отношений. Актер встретил нынешнюю жену Викторию Антонову, еще будучи в отношениях со Стасей, и женился на ней после нескольких встреч. А Милославской о расставании сообщил, отправив смс.

Поделиться с друзьями!

Смотрите еще

Александр Петров
Александр Петров
Стася Милославская
Стася Милославская
Stasya Miloslavskaya
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
Аффлек пристрастился к алкоголю на фоне проблем в браке с Лопез
Дженнифер Лопез и Бен Аффлек
Раскрыты новые подробности отношений Лопез и Аффлека после слухов о разводе
Мэттью Макконахи и Камила Алвес (фото: соцсети)
Мэттью Макконахи устроил романтическую фотосессию с женой
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая выложила редкое фото с Андреем Кончаловским
Алексей Гаврилов
Звезда «Универа» женился в третий раз
Филипп Янковский, Стася Милославская, Максим Матвеев на съемках сериала «Чужие деньги»
Стася Милославская рассказала, как играла любовь с Максимом Матвеевым
Александр Петров с супругой Викторией
Жена Александра Петрова показала стильное совместное фото
Сарик Андреасян и Елизавета Моряк
Жена Андреасяна рассказала о ревности в семье
Деми Мур
61-летняя Деми Мур спровоцировала слухи о романе с Джо Джонасом
Ирина Безрукова
Ирина Безрукова раскрыла, что ее отталкивает в мужчинах
Зои Кравиц
Стало известно, когда состоится свадьба Зои Кравиц и Ченнинга Татума
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Юлия Пересильд снялась в романтической фотосессии с возлюбленным
Кадр из фильма «Почтарь»
«Никому ничего не доказываю»: Петров снимается в военной драме
Александр Петров
Автор «Полицейского с Рублевки» намекнул на звездную болезнь Петрова
Александр Петров с супругой
Жена Александра Петрова показала фото в пикантном образе
Ирина Безрукова
Безрукова сыграла поклонницу Есенина в новом фильме с Петровым
Милли Бобби Браун
Стали известны подробности свадьбы звезды «Очень странных дел»
Аня Тейлор-Джой
Аня Тейлор-Джой получила предложение руки и сердца на скамейке Форреста Гампа
Александр Петров
Александр Петров назвал главную ошибку отцов в воспитании дочерей
Бен Аффлек
Грустный Бен Аффлек появился в одиночестве на выпускном дочери
Брэдли Купер
Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид после слухов о помолвке
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон призналась, что отказалась от общения с мужчинами на год
Бен Аффлек с сыном Сэмюэлом
Бен Аффлек спрятал от папарацци кольцо на фоне слухов о разводе
Сергей Бурунов
Сергея Бурунова заметили с новой девушкой
Дженнифер Лопез
Лопез впервые отреагировала на слухи о разводе с Аффлеком
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Высоцкая вспомнила скромную свадьбу с Кончаловским
Венсан Кассель и Нара Баптиста
Бывший муж Беллуччи появился в Каннах с новой возлюбленной
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез подогрела слухи о расставании с Беном Аффлеком
Джейсон Момоа с Адриа Архоной, фото: соцсети
Джейсон Момоа впервые показал новую девушку
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне показал свадебные фото с женой в честь годовщины
Ирина Пегова и Дмитрий Орлов
Ирина Пегова высказалась о разводе с Дмитрием Орловым
Джо Джонас и Софи Тернер
Звезда «Игры престолов» впервые рассказала, как пережила развод
Бен Аффлек и Дженнифер Лопез
СМИ узнали, что Дженнифер Лопез и Бен Аффлек хотят развестись
Ольга Кузьмина с мужем и дочерью (фото: соцсети)
Звезда «Чебурашки» впервые показала лицо дочери
Риз Уизерспун с мамой (фото: соцсети)
Риз Уизерспун показала редкое фото с мамой
Брэдли Купер и Джиджи Хадид
Джиджи Хадид заметили на свидании с Брэдли Купером на концерте
Мария Голубкина
Голубкина сделала неожиданное признание о разводе с Фоменко
Никита Волков в образе для сериала «Постучись в мою дверь»
Жена Никиты Волкова высказалась о ревности к партнершам по съемкам
Брэд Питт с Инес де Рамон
Брэда Питта с возлюбленной засняли на отдыхе в Санта-Барбаре
Дженнифер Энистон и Брэд Питт
Дженнифер Энистон выпустит мемуары о браке с Брэдом Питтом
Дарья Мельникова
Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером
Брэдли Купер
Брэдли Купер отправился в отпуск с Джиджи Хадид
Том Круз
Том Круз хочет наладить отношения с дочерью, которую бросил
Брэд Питт
Стало известно об отношениях неразведенного Брэда Питта с новой женщиной
Андрей Кончаловская и Юлия Высоцкая (фото: соцсети)
Юлия Высоцкая показала романтичное видео с мужем
Александр Петров
Александр Петров исполнит главную роль в семейном фэнтези «Горыныч»
Елена Подкаминская
Звезда «Кухни» показала редкое фото с мужем
Екатерина Климова
Екатерина Климова ответила на вопрос об идеальном мужчине
Антон Мегердичев
Начались съемки фильма «Плагиатор» от режиссера «Сердца Пармы» и «Движения вверх»
Никита Ефремов
Никита Ефремов объяснил, почему боится заводить детей
Новые трейлеры
Кадр из фильма «Лохматые предки»
Лохматые предки
Дублированный трейлер
Кадр из фильма «Субстанция»
Субстанция
Дублированный тизер
Обреченные на славу
Дублированный трейлер
Кадр из мультфильма «Большое путешествие 3. Вокруг света»
Большое путешествие. Вокруг света
Трейлер
Кадр из фильма «Подстрекатели»
Подстрекатели
Трейлер (англ.)
Кадр из сериала «Викинги: Вальхалла» (3 сезон)
Викинги: Вальхалла
Трейлер (3 сезон, англ.)
Кадр из фильма «Максин XXX»
Максин XXX
Дублированный трейлер №2
Кадр из сериала «Сумерки богов»
Сумерки богов
Тизер (англ.)
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь