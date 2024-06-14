Милославская впервые вышла в свет с новым возлюбленным

Стася Милославская

На юбилее кафе «ПушкинЪ» 29-летняя актриса Стася Милославская появилась в компании главного редактора журнала «Правила жизни», 32-летнего Трифона Бебутова. Молодые люди вместе позировали для фотографов, Трифон придерживал возлюбленную за талию.

О романе Милославской и Бебутова заговорили еще весной. Трифон приходил на спектакль к Стасе в театр, а после они вместе уехали.

4 мая Бебутов нежно поздравил девушку с днем рождения, опубликовав в соцсетях довольно личные фотографии: «Повстречал яркую, талантливую, необыкновенную и прекрасную! С днем рождения, Стась, будь собой, пусть и дальше все получается!» — написал в соцсетях Трифон.

Стася, в свою очередь, отправила ему сердечки. В своем личном блоге Трифон периодически публикует фото возлюбленной.

В мае вышло интервью Бебутова с Милославской, в котором он побеседовал с актрисой о семейных ценностях. Однако ни слова про личную жизнь актриса не сказала. Единственное — в контексте современных сериалов немного порассуждала на тему отношений.

«Не обязательно так случится в жизни, что ты встретишь одного человека и проживешь с ним всю жизнь. Классно, что есть выбор. И не надо за него женщину осуждать. Чем она хуже мужчины? Может быть, к этой адекватности и придем», — рассказала Милославская в интервью Бебутову.