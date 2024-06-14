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14 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Трейлер для: Энтони Хопкинс играет императора в сериале про гладиаторов

В зрелищной исторической драме «Обреченные на славу» актер исполнил роль императора Веспасиана

Вышел дублированный трейлер сериала «Обреченные на славу» про гладиаторские бои и кипящие вокруг них страсти от режиссера «Послезавтра» и «Дня независимости» Роланда Эммериха.

События разворачиваются в Древнем Риме в 79 году нашей эры. Энтони Хопкинс играет римского императора Веспасиана, храброго воина, взошедшего на престол после кровопролитной гражданской войны. Чтобы усмирить народ, правитель решает предоставить ему колоссальное зрелище: гладиаторские бои, гонки на колесницах и даже публичные казни.

10-серийный проект погружает в коррумпированный мир гладиаторских состязаний, состоящий из крови, спорта, политических козней и подковерных интриг. 

В основе сериала лежит роман Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». Сценарий написал Роберт Родат («Спасти рядового Райана»).

В актерском составе, кроме Хопкинса, — Иван Реон, запомнившийся как Рамси Болтон из «Игры престолов», Лоренцо Рикельми («Марко Поло»), Том Хьюз («Остров призраков»), Габриэлла Пессион («Красная дверь»), Эмилио Сакрая («Золото Рейна»).

Российская онлайн-премьера сериала «Обреченные на славу» состоится в Амедиатеке 19 июля.

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