Трейлер для: Энтони Хопкинс играет императора в сериале про гладиаторов

Вышел дублированный трейлер сериала «Обреченные на славу» про гладиаторские бои и кипящие вокруг них страсти от режиссера «Послезавтра» и «Дня независимости» Роланда Эммериха.

События разворачиваются в Древнем Риме в 79 году нашей эры. Энтони Хопкинс играет римского императора Веспасиана, храброго воина, взошедшего на престол после кровопролитной гражданской войны. Чтобы усмирить народ, правитель решает предоставить ему колоссальное зрелище: гладиаторские бои, гонки на колесницах и даже публичные казни.

10-серийный проект погружает в коррумпированный мир гладиаторских состязаний, состоящий из крови, спорта, политических козней и подковерных интриг.

В основе сериала лежит роман Дэниела Мэнникса «Путь гладиатора». Сценарий написал Роберт Родат («Спасти рядового Райана»).