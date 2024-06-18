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18 июня 2024, статьяЧто посмотретьОбзоры

Что смотрят в мире, кроме «Фуриосы»: топ-7 крупных киноновинок

Для тех, кто пропустил главные киноновинки последнего времени, рассказываем о самых громких и любопытных зарубежных премьерах — от космического сай-фая с Джей Ло до гламурного ромкома с Энн Хэтэуэй

«Планета обезьян: Новое царство»

Спустя несколько десятилетий после правления Цезаря обезьяны стали доминирующим видом, поделились на множество кланов и живут в относительном мире. Люди же вернулись к племенным общинам, утратив признаки цивилизации. Новой угрозой для всех становится один из обезьяньих лидеров, жаждущий захватить другие кланы и возглавить империю. 

Новая часть знаменитой саги о планете, населенной говорящими приматами, продолжает эту величественную драму во всей ее красоте и эпичности, неспешно пробираясь сквозь моральные дилеммы и размышления о судьбе всего живого. На смену Цезарю пришел молодой шимпанзе, сыгранный Оуэном Тигом («Оно»), человечество же олицетворено юркой дикаркой Фрейи Аллан, изящно вписавшейся в животный ландшафт «Нового царства». 

«Атлас»

В мире недалекого будущего машины вновь пытаются уничтожить человечество. Противостоять человекоподобному роботу-террористу предстоит дочери его создателя, с детства испытывающей страх перед искусственным интеллектом.

«Атлас» — зрелищная космическая фантастика, утопающая в спецэффектах, огненных взрывах и экшене, просмотр которой наталкивает на воспоминания о классике жанра, от «Терминатора» и «Чужого» до «Полета навигатора». Впрочем, главным аттракционом фильма остается 54-летняя Дженнифер Лопез, безупречной физической форме которой можно только позавидовать.  

«Гарфилд»

Знаменитый ленивый котяра Гарфилд возвращается на экраны в полнометражном мультфильме — о несчастном бездомном котенке, которому посчастливилось обрести дом и превратиться в пушистого хозяина жизни, готового отдать душу за кусочек лазаньи. 

Приключения харизматичного рыжего кота и его друзей предстают на экране в доступном ребенку сюжете с приятной анимацией и нестыдным юмором. Не хватает, пожалуй, лишь озвучки несравненного Олега Табакова, ставшей неотъемлемой частью обаяния Гарфилда в предыдущих фильмах.

«Каскадеры»

Каскадер Кольт Сиверс, оставивший профессию из-за травмы год назад, получает предложение вернуться к работе над новым фильмом, режиссерским дебютом его бывшей девушки Джоди, с которой он не слишком красиво расстался. Кольт все еще питает к ней чувства и надеется загладить вину. Однако налаживание отношений с Джоди станет лишь одним из безумнейших испытаний на его пути.

Режиссеру Дэвиду Литчу удалось создать идеальный жанровый микс. Все элементы «Каскадеров», от превосходно поставленного экшена и детективных поворотов до романтической линии, гэгов и отличного саундтрека, гармонично переплетены в этой смешной, драйвовой и одновременно трогательной ленте, воспевающей «невидимых» героев кино.

Райан Гослинг же в очередной раз блистает незаурядным комедийным талантом, эффектно дерется и гоняет на тачках так, что лица фанатов «Драйва» расплываются в довольной улыбке. 

Идеальная экшен-комедия? Какими получились «Каскадеры» с Гослингом

«Мысль о тебе»

40-летняя хозяйка арт-бутика Солен сопровождает свою дочь-подростка и ее подруг на музыкальный фестиваль «Коачелла». В какой-то момент женщина случайно забредает в трейлер самого популярного бойз-бенда планеты August Moon и сталкивается с его солистом — 24-летним Хейсом. Между героями пробегает искра, разгорающаяся в страстный тайный роман.

«Мысль о тебе» — легкое кино из разряда guilty pleasure, просмотр которого не грузит серьезными мыслями о затронутых здесь темах эйджизма или обратной стороны популярности. Зато позволяет вдоволь насмотреться на красивую Энн Хэтэуэй, которая ездит на красивой машине, крутит роман с молодым и не менее красивым Николасом Голицыным (потомком тех самых Голицыных!) и мечется между своими переживаниями. Голицын, к слову, выглядит чуть интереснее Хэтэуэй — к концу его герой даже претерпевает трансформацию в виде отращенной бороды.

«Воображаемые друзья»

Однажды 12-летняя Би, уже давно считающая себя взрослой, начинает видеть воображаемых друзей – притом не своих, а забытых другими выросшими детьми. Оказывается, существует целый приют для таких неприкаянных одиночек. Вместе с соседом своей бабули, который тоже видит этих несуразных существ, Би решает заняться для них поиском новых детей. 

«Воображаемые друзья» с многодетным отцом Райаном Рейнольдсом — экранизированная фантазия о детстве, добрая и слезоточивая история, обращенная режиссером Джоном Красински, в первую очередь, ко взрослым зрителям, начинающим забывать о том, как важно хранить в себе то трепетное, искреннее и наивное, что когда-то было в каждом из нас. 

«Обратно во мрак»

Эпатажная и дерзкая, Эми Уайнхаус была одной из самых заметных британских исполнительниц 2000-х годов, ее эксцентричное контральто было невозможно спутать с чьим-то еще. Байопик «Обратно во мрак», названный как один из главных хитов певицы Back to black, — попытка постановщицы «Пятидесяти оттенков серого» Сэм Тейлор-Джонсон рассказать трагическую историю о саморазрушении и одержимости человека, самозабвенно летящего в пропасть. 

Надо признать, 27-летней Марисе Абеле не достает той сбивающей с ног энергетики и отчаянной самоотдачи, которая исходила от Уайнхаус на сцене, и в целом образ противоречивой личности получился несколько упрощенным. Тем не менее, сама по себе история звезды, сгоревшей на пике своего расцвета, не может не вызывать сильных чувств.

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Райан Гослинг
Райан Гослинг
Ryan Gosling
Николас Голицын
Николас Голицын
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Каскадеры
Дженнифер Лопез
Дженнифер Лопез
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Обратно во мрак
Мариса Абела
Мариса Абела
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