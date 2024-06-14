Волкова, Пересильд и триумф «Слова пацана»: звезды на премии АПКиТ

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В Москве состоялась торжественная церемония вручения XI Премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Призы вручались в 25 номинациях, где были отмечены лучшие проекты 2023 года и работавшие над ними кинематографисты. Ведущими события стали Гоша Куценко, Елизавета Базыкина, Анна Снаткина и Виктор Васильев.

Все победы «Слова пацана»

Абсолютным триумфатором церемонии стал сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»: проект номинировался на 15 наград и получил девять из них, включая призы за лучшую режиссуру (Жора Крыжовников) и лучший сценарий (Андрей Золотарев, Жора Крыжовников, Роберт Гараев), а также лучшую работу художника по костюмам (Дарья Фомина), режиссера монтажа (Егор Тарасенко) и кастинг-директора (Анастасия Багирова).

Кроме того, «Слово пацана» был назван лучшим онлайн-сериалом в категории «7 и более серий».

Рузиль Минекаев, исполнивший в «Слове пацана» роль Марата, был назван лучшим актером сериала. На эту награду также претендовали его партнеры Иван Янковский и Леон Кемстач.

Лучшим актером второго плана стал сыгравший Кощея Никита Кологривый, который обошел в этой номинации коллегу Сергея Бурунова и Андрея Мерзликина («Библиотекарь»). На церемонии Кологривый не появился, вместо него награду получал Слава Копейкин, сыгравший в сериале персонажа по кличке Турбо.

Юлия Александрова, исполнившая в «Слове пацана» роль мамы одного из главных героев, была удостоена приза как лучшая актриса второго плана в сериале. Любопытно, что в этой категории она состязалась не только с Ириной Апексимовой («Балет»), но и с самой собой — за роль в черной комедии «Кеша должен умереть».

Анне Пересильд, прославившейся благодаря роли Айгуль в «Слове пацана», не удалось победить в номинации «Лучшая актриса сериала» — этот приз достался Мариэтте Цигаль-Полищук, сыгравшей Фаину Раневскую в сериале «Раневская». Также на награду в этой категории претендовала Евгения Дмитриева за работу в сериале «Библиотекарь».

Остальные награды

Вторым по количеству наград на премии АПКиТ стал проект «Волшебный участок»: он был назван лучшим комедийным сериалом и получил призы за лучшую работу художника-постановщика (Жанна Пахомова) и художника по гриму (Анастасия Эсадзе).

Два приза — за лучшую оригинальную музыку и работу звукорежиссера – получила биографическая панк-сказка «Король и Шут». Призом за лучшую операторскую работу был отмечен Юрий Никогосов, работавший над сериалом «Актрисы».

Победители в полном метре и специальные призы

Лучшим документальным фильмом была признана лента «Алексей Балабанов. Послесловие...», а награду в категории «Лучший полнометражный художественный фильм» получили сразу две картины — «Вызов» и «По щучьему веленью».