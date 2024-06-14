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14 июня 2024, новость

Настасья Самбурская попала в больницу из-за съемок

Актриса пожаловалась на усталость и проблемы со сном
Настасья Самбурская
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская вышла на связь с поклонниками из больницы. Актриса сообщила, что почувствовала себя плохо из-за того, что слишком нагрузила себя работой. Звезда сериала «Универ. Новая общага» пожаловалась на усталость и проблемы со сном.

«Вещаю вам с капельницей. Что случилось? Я набрала большое количество проектов, очень большое. Этим летом на меня свалилась масса интересных предложений и, конечно, не хотелось отказываться. Понимала, что будет тяжело, но не понимала, что до такой степени. У меня опять началась бессонница», — рассказала звезда.

Она добавила, что также не может спать из-за волнения, связанного с положительными переменами в своей жизни. О них актриса обещала рассказать немного позже.

«Теперь опять: привет, эндокринолог, привет, анализы. Надеюсь, что в скором времени восстановлюсь. Сейчас у меня один проект, два закончились. И скоро начнутся еще два. Я надеюсь все успеть», — заключила актриса.

Ранее Настасья Самбурская рассказала о том, что обращается за помощью к психиатру. Оказывается, у бабушки актрисы было психическое расстройство, и она боится, что болезнь может передаться и ей.

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