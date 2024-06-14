Дочь Пересильд пришла на премию в платье принцессы

Дочь Юлии Пересильд Анна Пересильд пришла на кинопремию АПКиТ с актером Леоном Кемстачем. Об этом сообщает Super.ru.

Анна Пересильд позировала в пышном кремовом платье принцессы. Ей также сделали укладку с низким пучком и выпустили передние локоны. Перед камерами она снялась вместе с Леоном Кемстачем, который надел серый костюм и черный галстук.

Анна Пересильд стала известна по роли Айгуль в сериале Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте».

В феврале Юлия Пересильд рассказала, что в их семье не принято скрывать негативные эмоции, поэтому она с дочерьми нередко выясняет отношения на кухне.

По словам артистки, «на кухне разгораются страсти», когда все девушки семьи в сборе, однако актриса не считает это ссорой, так как градус напряжения моментально снижается, как только все участники диалога высказали свою позицию. Пересильд вспомнила, что однажды из-за съемок пропустила 42 звонка от дочерей, в тот момент артистка осознала, насколько сильно им нужна.