Стало известно о необычном требовании Дженнифер Лопез к персоналу

Дженнифер Лопез | Источник: Legion-Media.ru

У каждой знаменитости есть определенные требования к персоналу. Главное правило Дженнифер Лопез — подчиненные и те, кто ниже по статусу, не должны смотреть ей в глаза.

В сети представители многих компаний заявили, что певица презирает контакт глазами. Сообщается, что в свое время Лопез отругала за это сотрудников казино, отелей, ресторанов и водителей авто.

«У меня есть подруга, которая работала над звуком в проекте Джей Ло. Лопез уволила ее в тот же день, потому что моя подруга посмотрела ей в глаза», «На стойке регистрации курорта мы получили уведомление о том, что мы не должны смотреть ей в глаза. Вы можете в это поверить!?», «Над ней смеются до сих пор, потому что гораздо более крупные знаменитости, которые были гораздо более любезны и дружелюбны», — возмущаются пользователи соцсетей.

Ранее в мае появились слухи о том, что у Дженнифер Лопез и Бена Аффлека серьезные проблемы в отношениях. Сообщалось, что актер переехал из их особняка в арендованный дом. При этом инсайдер отметил, что артист не виноват в их разладе.

Позже возникла информация, что Бена Аффлека не устраивает график работы Дженнифер Лопез. Якобы актер даже поссорился с сотрудниками своей жены.