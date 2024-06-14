51-летняя София Вергара похвасталась фигурой в купальнике

51-летняя знаменитость предстала перед камерой, сидя на диване с резной спинкой. При этом она примерила слитный черный купальник с вырезом на груди, скрепленным шнуровкой. Также звезда распустила гладко уложенные волосы, нанесла контрастный макияж, подчеркнув глаза и брови, и сделала белый маникюр и педикюр. В то же время она украсила запястья браслетами и надела кольца на пальцы рук.