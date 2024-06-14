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14 июня 2024, новость

«Дом Дракона» продлили на третий сезон

В середине июня должна состояться премьера второго сезона
Эмили Кэри и Милли Олкок в сериале «Дом Дракона»
Эмили Кэри и Милли Олкок в сериале «Дом Дракона» | Источник: Legion-Media.ru

Телеканал HBO продлил сериал «Дом Дракона» на третий сезон. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети X. 

«Танец драконов продолжается. "Дом дракона" продлен на третий сезон», — говорится в сообщении. Подробности пока не раскрываются. Дата начала съемок следующего сезона также неизвестна.

Второй сезон сериала выйдет 16 июня 2024 года. Зрителям покажут гражданскую войну на Вестеросе, известную как «Танец драконов». Шоураннер сериала Райан Кондал отметил, что новый сезон будет гораздо динамичнее.

«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.

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