Умер снявшийся в «Крутом Уокере» актер Тони Ло Бьянко

Американский актер кино, театра и телевидения, продюсер и режиссер Тони Ло Бьянко скончался на 88-м году жизни, сообщила радиостанция WABC.

Артист родился в 1936 году в Бруклине в семье американских итальянцев, эмигрировавших с Сицилии. Тони начал творческий путь на Бродвее, с 1960-х снимался в кино. Он также создал свою театральную труппу.