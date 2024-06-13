Умер снявшийся в «Крутом Уокере» актер Тони Ло Бьянко

Американский актер кино, театра и телевидения, продюсер и режиссер Тони Ло Бьянко скончался на 88-м году жизни, сообщила радиостанция WABC.
Артист родился в 1936 году в Бруклине в семье американских итальянцев, эмигрировавших с Сицилии. Тони начал творческий путь на Бродвее, с 1960-х снимался в кино. Он также создал свою театральную труппу.
На счету актера участие в более ста проектах. Он известен широкому зрителю по ролям в таких кинолентах, как «Закон и порядок», «Крутой Уокер», «Улицы Сан Франциско», «Любовь к жизни» и многих других.