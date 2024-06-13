По мотивам популярного мультсериала снимут фильм и два спин-оффа

Студия Cartoon Network Studios выпустит полнометражный фильм и два спин-оффа по мотивам мультсериала «Время приключений», сообщает Variety.

Фильм «Время приключения» в настоящий момент находится на стадии разработки. Над полнометражной картиной работают аниматоры и сценаристы, задействованные в создании оригинального мультсериала: Ребекка Шуга, Патрик МакХэйл, Адам Муто. Подробности сюжета картины пока не раскрываются.

Помимо полнометражного фильма, на экраны выйдет детский сериал Adventure Time: Side Quests. Сюжет перенесет зрителя во времена, когда Финн был ребенком, мечтавшим о битвах с монстрами вместе со своим лучшим другом, псом Джейком. Над созданием сериала работает двукратный обладатель «Эмми» Нат Кэш, который также является режиссером анимационного сериала «По ту сторону изгороди».

Третьим проектом по мотивам «Времени приключений» станет сериал Adventure Time: Heyo BMO для аудитории дошкольного возраста. Главным персонажем в сериале станет консоль BMO. В проекте примут участие обладатель премии «Эмми» и сценарист «Времени приключений» Адам Муто.

Сериал «Время приключений» выходил с 2010 по 2018 год. Он был ориентирован в первую очередь на детскую аудиторию, однако стал популярным также среди подростков и взрослых. Сериал рассказывает о приключениях 13-летнего мальчика Финна и его лучшего друга, пса Джейка, который помогает ему бороться со злом.