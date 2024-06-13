Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт переживает из-за плохих отношений с дочерью Шайло. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что Брэду Питту трудно смириться с тем, что дочь Шайло отказалась от его фамилии после того, как ей исполнилось 18 лет.

«К сожалению, у Брэда не очень хорошие отношения с детьми. Он не готов отказаться от них, но осознание того, что они поступают так с ним, расстраивает его. Ему чрезвычайно трудно смириться с происходящим, хотя он хорошо держится на публике», — рассказал источник издания.

У Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.