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13 июня 2024, новость

Брэд Питт переживает из-за плохих отношений с дочерью

Источник из близкого окружения знаменитости заявил, что актеру трудно смириться с происходящим
Брэд Питт
Брэд Питт | Источник: Legion-Media.ru

Голливудский актер Брэд Питт переживает из-за плохих отношений с дочерью Шайло. Об этом сообщает издание Us Weekly.

Инсайдер из близкого окружения знаменитостей заявил, что Брэду Питту трудно смириться с тем, что дочь Шайло отказалась от его фамилии после того, как ей исполнилось 18 лет.

«К сожалению, у Брэда не очень хорошие отношения с детьми. Он не готов отказаться от них, но осознание того, что они поступают так с ним, расстраивает его. Ему чрезвычайно трудно смириться с происходящим, хотя он хорошо держится на публике», — рассказал источник издания.

У Брэда Питта есть шестеро детей: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон; дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин. Все изначально носили фамилию Джоли-Питт, хотя лишь трое — Шайло, Нокс и Вивьен — являются биологическими детьми Анджелины Джоли и Брэда Питта. 19 сентября 2016 года Джоли подала документы на развод, но он был официально завершен лишь в 2019-м. Сейчас бывшие супруги делят имущество.

Недавно Анджелина Джоли намекнула на то, что экс-супруг бил ее задолго до расставания в 2016 году. Команда адвокатов Джоли сообщила, что Питт не давал актрисе продать долю в их общей винодельне Chateau Miraval French до тех пор, пока она не подпишет жесткий договор о неразглашении информации об их отношениях. После этих заявлений Питт назвал Джоли лицемеркой и обвинил во лжи.

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