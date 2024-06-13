Фильм на вечер: эмоциональный ромком о том, как отпустить прошлое

Остановившись в небольшой гостинице в Корнуолле, Патрисия неожиданно сталкивается с бывшим мужем, которого не видела больше десяти лет. Оказывается, Идрис теперь работает управляющим отеля, а вместе с ним – его девушка Луиза.
Между всеми участниками этой странной встречи моментально воцаряется неловкость. Каждому из троицы предстоит переосмыслить ошибки прошлого и расставить все по своим местам.
Снятая в нежной прохладе прибрежных британский пейзажей, романтическая комедия «Сама любовь» погружает в историю двух уже не слишком молодых, но еще далеко не старых и, в общем, симпатичных людей.
Герои Хейли Беннетт и Сэма Райли болтают обо всем и ни о чем, смеются и плачут, хулиганят и танцуют, выплескивая накопившиеся чувства и пытаясь понять, как отпустить прошлое и осознать себя настоящих.