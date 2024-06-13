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13 июня 2024, статьяЧто посмотреть

Фильм на вечер: эмоциональный ромком о том, как отпустить прошлое

Наблюдаем за хулиганским дуэтом британских звезд, герои которых выясняют отношения в драмеди «Сама любовь»

Остановившись в небольшой гостинице в Корнуолле, Патрисия неожиданно сталкивается с бывшим мужем, которого не видела больше десяти лет. Оказывается, Идрис теперь работает управляющим отеля, а вместе с ним – его девушка Луиза. 

Между всеми участниками этой странной встречи моментально воцаряется неловкость. Каждому из троицы предстоит переосмыслить ошибки прошлого и расставить все по своим местам.

Снятая в нежной прохладе прибрежных британский пейзажей, романтическая комедия «Сама любовь» погружает в историю двух уже не слишком молодых, но еще далеко не старых и, в общем, симпатичных людей. 

Герои Хейли Беннетт и Сэма Райли болтают обо всем и ни о чем, смеются и плачут, хулиганят и танцуют, выплескивая накопившиеся чувства и пытаясь понять, как отпустить прошлое и осознать себя настоящих. 

Сама любовь
2022/Великобритания18+драмамелодрамакомедия
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