Фильм на вечер: эмоциональный ромком о том, как отпустить прошлое

Остановившись в небольшой гостинице в Корнуолле, Патрисия неожиданно сталкивается с бывшим мужем, которого не видела больше десяти лет. Оказывается, Идрис теперь работает управляющим отеля, а вместе с ним – его девушка Луиза.

Между всеми участниками этой странной встречи моментально воцаряется неловкость. Каждому из троицы предстоит переосмыслить ошибки прошлого и расставить все по своим местам.

Снятая в нежной прохладе прибрежных британский пейзажей, романтическая комедия «Сама любовь» погружает в историю двух уже не слишком молодых, но еще далеко не старых и, в общем, симпатичных людей.