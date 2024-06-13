Звезда турецких сериалов призналась в любви к русской кухне

Мелиса Денгель (фото: соцсети)

Турецкая актриса Мелиса Денгель сообщила в интервью с iz.ru, что ей очень нравится русская кухня.

Денгель назвала русскую кухню одной из своих любимых в мире. Она уточнила, что у нее есть русские корни по материнской линии. Ее мать жила в Севастополе.

«Я люблю борщ, "шубу", люблю новогодний оливье. Конечно, есть еще много блюд, которые готовит для нас моя мама, я просто не помню всех названий, но сами блюда обожаю», — поделилась артистка.

Денгель добавила, что посещала Севастополь в детстве. Она хотела бы еще раз приехать в город, если представится возможность.