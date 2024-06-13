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13 июня 2024, новость

57-летняя Рената Литвинова показала лицо без косметики

Актриса поддержала тренд на естественную красоту
Рената Литвинова (фото: соцсети)
Рената Литвинова (фото: соцсети)

Актриса, режиссер и продюсер Рената Литвинова показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсетях.

57-летняя Рената Литвинова была запечатлена в черной рубашке. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.

Недавно Рената Литвинова приняла участие в модном показе своей дочери Ульяны, которую родила от бизнесмена Леонида Добровского. Актриса прошлась по подиуму в провокационном образе. Знаменитость дефилировала в черном тренче, поверх которого надела белые трусы. Продюсер дополнила образ серой водолазкой, кожаным ремнем, капроновыми колготками, туфлями на каблуках и перчатками. Визажисты сделали знаменитости макияж с серебристыми тенями и нюдовой помадой, а стилисты — укладку.

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