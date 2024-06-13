57-летняя Рената Литвинова показала лицо без косметики

Рената Литвинова (фото: соцсети)

Актриса, режиссер и продюсер Рената Литвинова показала, как выглядит ее лицо без косметики. Знаменитость опубликовала фотографию в соцсетях.

57-летняя Рената Литвинова была запечатлена в черной рубашке. Актриса распустила волосы и отказалась от макияжа, поддержав тренд на естественную красоту.

В 2022 году Рената Литвинова эмигрировала в Париж. Во Франции знаменитость играет в театре, принимает участие в модных показах и работает над собственными проектами. В частности, в ноябре 2022 года Литвинова представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве с известным парфюмером Жаном-Полем Герленом.